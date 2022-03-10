Teyzesini bıçakla öldürdü, yabancı uyruklu eniştesini ağır yaraladı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yeğeni tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi, yabancı uyruklu eşi ağır yaralandı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Mart 2022 15:36
F.Ç. ile Muhittin Mahallesi Şehit Arman Galata Sokak'taki evine gittiği teyzesi Adviye Özgür (73) arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışma sırasında F.Ç, teyzesini ve yabancı uyruklu eniştesi A.A'yı bıçakla ağır yaraladıktan sonra kaçtı.
İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Özgür'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.A'nın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Çorlu Emniyet Müdürü Murat Tabak, olay yerine gelerek bilgi aldı.
Şüpheli F.Ç'nin yakalanmasına çalışılıyor.
Adviye Özgür'ün Almanya'da yaşadığı, tatil için Çorlu'daki evine geldiği öğrenildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız