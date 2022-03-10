Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu

Haftanın merakla beklenen kararı Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından açıklandı. Uzun süredir faiz oranını sıfır seviyesinde tutan ECB, mart ayında da faizleri değiştirmedi.

Piyasaların beklentisi de faizde bir değişiklik olmayacağı yönündeydi.

ECB, bankaların merkez bankasında tuttukları mevduat için ödenen faiz oranını gösteren faiz oranını yüzde -0,50, marjinal faiz oranını yüzde 0,25 olarak korudu. Analistler tahmini de iki faiz oranında değişiklik yapılmayacağı şeklindeydi.

Euro Bölgesinde en son yıllık tüketici fiyatları yüzde 5,8, çekirdek tüketici fiyatları yüzde 2,7 olarak açıklandı.

ECB Başkanı Christine Lagarde'ın basın toplantısı TSI 16.30'da başlayacak.

Faiz artışları varlık alımları sona erdikten sonra gelecek

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi, faizlerde bir ayarlamanın APP çerçevesindeki net varlık alımları sona erdirildikten bir süre sonra yapılacağını duyurdu.

ECB Yönetim Konseyi bugünkü toplantısının ardından yaptığı açıklamada, fiyat istikrarını sağlama ve finansal istikrarı koruma görevlerini yerine getirmek için gereken tüm adımları atacağını bildirdi.

Yapılan açıklamada, Yönetim Konseyi'nin varlık alık programı APP için önümüzdeki aylara ilişkin takvimi revize ettiği belirtildi. PEPP'in sona ermesi ile birlikte Nisan ayında APP kapsamında 40 milyar euro tutarında alım yapılacak. Varlık alım miktarı Mayıs'ta 30 milyar euro ve Haziran'da 20 milyar euro olarak uygulanacak,

APP çerçevesinde net varlık alımları üçüncü çeyrekte sona erdirilecek.

ECB açıklamasında, görünümde değişiklik olması halinde APP varlık alım takvimini revize etmeye hazır olduğunu da vurguladı.

Açıklamada, "ECB gösterge faiz oranhlarında herhangi bir ayarlama Yönetim Konseyi'nin APP kapsamındaki net alımları sona erdirmnesinden bir süre sonra gerçekleşecek ve kademeli olacak" ifadeleri kullanıldı.