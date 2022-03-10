Karadeniz doğalgazını karaya getirecek ünitenin ilk kaynağı yapıldı

Sakarya Gaz Sahası geliştirme projesi kapsamında Faz-1 evresi için yürütülen çalışmaların önemli bir aşamasında olduklarını açıklayan Genel Müdürü Melih Han Bilgin, projede önemli bir gelişmeyi açıkladı.

Bilgin, "Sakarya Gaz Sahası geliştirme projesi kapsamında Faz-1 evresi için yürüttüğümüz çalışmaların önemli bir aşamasındayız. Sakarya Gaz Sahası'ndaki deniz tabanındaki tesislere ulaşıp gazı deniz tabanından getirecek olan ünitenin karaya indirilecek ilk ünitesinin kaynağının yapıldığı gün bugün. Çok önemli bir projenin ilk adımı olarak son derece önemli bir gün. Ve önemli bir aşama. Milletimiz, kurumumuz, devletimiz adına hayırlı uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi.