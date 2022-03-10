Bakan Soylu: İki polisi şehit eden zanlı ölü ele geçirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İki Kahraman Polisimize alçakça silah sıkan hain, Şanlıurfa Emniyetimizin operasyonu ile ölü ele geçirildi. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı." dedi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 10 Mart 2022 16:31
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen bir çalışma kapsamında takibe alınan şüphelinin bulunduğu araçtan ateş açıldı.
Olayda ağır yaralanan bir komiser yardımcısıyla bir polis memuru, kaldırıldıkları hastanede şehit düştü.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İki Kahraman Polisimize alçakça silah sıkan hain, Şanlıurfa Emniyetimizin operasyonu ile ölü ele geçirildi. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı." ifadelerine yer verdi.Şanlıurfa'da şehit edilen polis 2 ay önce babasını kaybetmiş Silahla ateş açılması sonucu yaralanan 2 polis şehit oldu Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız