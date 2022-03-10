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Benzin ve motorinde büyük indirim beklentisi

Brent petrolün varil fiyatı petrol arzının artacağına dair haber akışı sonrasında yüzde 15 oranında düşüşle 130,31 dolardan 110,77 dolar seviyelerine kadar geriledi. Petrol fiyatlarında yaşanan bu düşüş sonrası akaryakıt fiyatlarında da büyük indirim beklentisi oluştu. Brent petrol mart ayı başında yine 112-115 dolar seviyelerinde ve dolar 14,30 seviyelerindeyken İstanbul'da akaryakıt istasyonlarında benzin ve motorinin litre fiyatı 17 TL seviyelerindeydi. Gelen zamların pompaya yansıtıldığı gibi düşüşlerin de aynı şekilde yansıtılması halinde benzin ve motorin fiyatlarında indirimin 4 TL'yi bulması bekleniyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 10 Mart 2022 16:53
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Benzin ve motorinde büyük indirim beklentisi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi sebebiyle petrol fiyatlarında olağanüstü bir dönemden geçiliyor. Dün Brent petrolün varil fiyatı önce 137 dolara çıktı, ardından ise 112 doların altını gördü.

Bu hızlı değişim sebebiyle dün önce benzine 0.79, motorinin litre fiyatına ise 2.25 lira zam yapıldığı açıklandı. Ancak EPDK tarafından petrol fiyatlarındaki düşüş sebebiyle bu zamlar akşam saatlerinde iptal edildi.

AKARYAKIT FİYATLARINDA İNDİRİM BEKLENTİSİ OLUŞTU

Haber7'de yer alan habere göre; Brent petroldeki her yükseliş ardı ardına benzin ve mazotun pompa fiyatlarına yansıtılırken şimdi 112 dolar seviyelerine kadar çekilen petrol fiyatları sonrası vatandaşlar tarafından büyük bir indirim beklentisi oluştu.

Brent petrol mart ayı başında yine 112-115 dolar seviyelerinde ve dolar 14,30 seviyelerindeyken İstanbul'da akaryakıt istasyonlarında benzin ve motorinin litre fiyatı 17 TL seviyelerindeydi.

LİTREDE 4 TL'Yİ BULABİLİR

Brent petroldeki yükselişle beraber gelen zamlar sonrası bugün İstanbul'da benzinin litre fiyatı 20,35 TL ve motorinin litre fiyatı ise 22,80 TL seviyelerinde.

Brent petroldeki yükselişle gelen zamların pompaya yansıtıldığı gibi düşüşlerde aynı şekilde yansıtılırsa benzin ve motorin fiyatlarında indirim 4 TL'yi bulacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Dün zirveyi gören brent petrolde büyük düşüş: Akaryakıt zamları geri çekildi

Brent petrolde son dakika haberi... Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle akaryakıt ve petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş bugün itibarıyla durdu. Geride kalan gün ABD'nin Rusya'dan gaz ve petrol alımını yasaklamasının ardından 134 dolar ile zirveyi gören brent petrol, bugün 110 dolar seviyesinin de altını gördü. Yaşanan gelişme sonrası Türkiye'de bu geceden itibaren uygulanacağı duyurulan akaryakıt zamları da iptal edildi. Peki 2022 petrol varil fiyatı ne kadar oldu? Akaryakıt fiyatları neden artıyor? Akaryakıt tavan fiyat uygulaması nedir? İşte detaylar...

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