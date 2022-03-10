THY'den olumsuz hava koşulları dolayısıyla sefer iptalleri

Türk Hava Yolları (THY), yarın yapılması planlanan İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları kalkış/varışlı 213 seferin hava muhalefeti dolayısıyla iptal edildiğini duyurdu.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarınki İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 179 ve Sabiha Gökçen Havalimanı kalkış/varışlı 34 olmak üzere toplam 213 sefer iptal edildi.