THY'den olumsuz hava koşulları dolayısıyla sefer iptalleri
THY, yarın yapılması planlanan İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları kalkış/varışlı 213 seferi iptal etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Mart 2022 17:59
Türk Hava Yolları (THY), yarın yapılması planlanan İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları kalkış/varışlı 213 seferin hava muhalefeti dolayısıyla iptal edildiğini duyurdu.
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarınki İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 179 ve Sabiha Gökçen Havalimanı kalkış/varışlı 34 olmak üzere toplam 213 sefer iptal edildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız