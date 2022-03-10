Öğrenciler karlı zemine yazdı; Vali de tatil kararını açıkladı
Balıkesir'de öğrenciler, karlı zemine 'Sayın Valim, tatil istiyoruz' yazıp fotoğrafı sosyal medyada paylaştı. Vali Hasan Şıldak da 'Sevgili öğrencilerimizi kırmayalım o zaman' mesajıyla kar tatilini duyurdu.
Kaynak : DHA
Eklenme : 10 Mart 2022 23:25
Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada, Balya, Bandırma, Erdek, Gönen, Manyas, Marmara, Susurluk, Altıeylül, Dursunbey, Karesi, İvrindi, Kepsut ve Savaştepe ilçelerinde yarın okulların tatil edildiği bildirildi.
KARLI ZEMİNE 'TATİL' İSTİYORUZ YAZDILAR
Balıkesir'de öğrenciler, karlı zemine "Sayın Valim, tatil istiyoruz" yazıp fotoğrafı sosyal medyada paylaştı. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak da bu fotoğrafla birlikte "Sevgili öğrencilerimizi kırmayalım o zaman" mesajıyla kar tatilini duyurdu.
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Sevgili öğrencilerimizi kırmayalım o zaman❄️️🛷 pic.twitter.com/A0RZja1D8IHasan ŞILDAK (@hasansildak) March 10, 2022