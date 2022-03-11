11 Mart 2022'den önemli gündem başlıkları
11 Mart 2022'den önemli gündem başlıkları.
1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Antalya Diplomasi Forumu'nun resmi açılışına katılacak.
(Antalya/14.30)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Siverek'te üye katılım törenine iştirak edecek.
(Şanlıurfa/13.30)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve Eylem Planı (2022-2023)" tanıtım programına katılacak.
(Ankara/14.00)
2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na iştirak edecek.
(Ankara/14.30)
3- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bilimleri Üniversitesince düzenlenecek 14 Mart Tıp Bayramı programının açılış konuşmasını yapacak.
(İstanbul/15.00)
4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası Heyeti, iş dünyası, sanayi, ticaret ve meslek odaları ile STK temsilcileriyle toplantı yapacak, esnaf ziyaretinde bulunacak.
(Karabük/10.30)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tarım Koordinasyon Toplantısı'na katılarak temaslarda bulunacak.
(Adana/11.00-17.00)
2- TCMB, ocak ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistikleri ile mart ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
3- TÜİK, ocak ayı sanayi üretim, perakende satış ve ciro endekslerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu 3 gün sürecek Antalya Diplomasi Forumu "Diplomasiyi Yeniden Kurgulamak" temasıyla başlayacak.
- Forumun resmi açılış töreni düzenlenecek.
(Antalya/11.30/14.30)
2- Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.
(Kiev/Moskova/Ankara)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Valiliği, Belediyeyi ziyaret edecek, 4-6 Yaş Takva Kur'an Kursunu açacak, Hacı Mehmet Sayın Cami'sinde cuma hutbesi okuyacak, TDV Kitap Kahve, Diyanet Gençlik Merkezi ve Engelsiz Kur'an Kursunun açılışlarına katılacak.
(Afyonkarahisar/09.30-17.30)
2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
SPOR
1- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında Anadolu Efes, Fransa'nın Monaco takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.
(Monako/22.00)
2- ING Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasının ilk maçında Yukatel Merkezefedi Belediyesi Basket, Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.
(Denizli/20.00)
3- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 23. haftası Mert Grup Sigorta-Eczacıbaşı Dynavit maçıyla başlayacak.
(Ankara/12.00)
4- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 23. haftasına Spor Toto-Arkas Spor ve Yeni Kızıltepespor-Halkbank maçlarıyla devam edilecek.
(Ankara/15.00/Mardin/16.00)
5- Hentbolda Türkiye Kupası mücadelesine kadınlarda C Grubu'nda, erkeklerde A, B ve C Gruplarında karşılaşmalarla devam edilecek.
6- Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, düzenleyeceği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacak.
(İstanbul/15.00)Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız