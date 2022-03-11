Ağustos ayında arkadaşları tarafından İstanbul Esenyur'taki bir özel hastaneye bırakılan Fas uyruklu Meriem Sabbar, kimsesizlikten taburcu olamıyor.

Altı aydan fazladır Esenyurt'taki Özel Esencan Hastanesinde tedavi gören Meirem Sabbar'ın hikayesi 29 Ağustos 2021'de bilinci kapalı bir şekilde hastaneye getirilmesiyle başlıyor. 3,5 ay entübe edilen sonrasında uzun süre yoğun bakımda tedavi gören Meriem artık taburcu olacak kadar iyi.

Ancak 1 milyon liranın üzerindeki hastane faturası ve ailesinden kimseye ulaşılamaması nedeniyle bir anlamda mahsur kalmış durumda. Kendisini hastaneye bırakan arkadaşlarının ortadan kaybolması nedeniyle Fas Konsolosluğu ile temasa geçen hastane buradan da yardım alamamış.

KONSOLOSLUK CEVAP VERMİYOR



Meirem Sabbar'ın hikayesini hastanenin başhekimi Dr. Nihat Dağ şöyle anlattı: "Geldiğinde çok kötüydü. Bir ara kalbi de durdu. Ama doğru müdahale ile hayata döndü. Uyuşturucu ve alkol iddiaları vardı. Ancak kanında herhangi bir maddeye rastlanmadı. Meriem için ne gerekiyorsa yapıldı. Artık ailesine kavuşmasını istiyoruz. Arkadaşlarının verdiği irtibat numarasına ulaşılamıyor. Bakıma muhtaç olduğu için normal servise de alamıyoruz. Eline kalem verince yazı bile yazamıyor. Hastaneden çıkınca evde bakılması gerek. Fas Konsolosluğu ile görüştük. Önce ücreti ödeyip Meriem'i alacaklarını söylediler. Daha sonra telefonlarımıza çıkmadılar. Kimlik numarası dışında hakkında hiç bilgi yok. Ne yazık ki geleceği şimdilik soru işareti."

Aybike Eroğlu