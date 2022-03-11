OGS depozitosu bankaların insafına kaldı

Otoyol ve köprülerde geçerli olacak tek sistem olan Hızlı Geçiş Sistemi'ne (HGS) geçiş dönemi yaklaşırken Otomatik Geçiş Sistemi'nin (OGS) akıbeti bankaların insafına kaldı.

Vatandaşların merak ettiği 40 dolara varan OGS cihazlarının depozitosuna ilişkin uygulama bankadan bankaya değişiyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün karışmadığı OGS cihaz satışında yeni yönetmelikte iadelere dair net bilgi yer almazken, bankaların iade alışverişine ise karışmayacağı öğrenildi.

700 MİLYON LİRALIK BÜYÜKLÜĞÜ VAR



1.2 milyon adet OGS'nin kullanıldığı geçiş sistemlerinde 40 dolara varan depozitoların toplam büyüklüğü ise günümüz kurlarıyla 700 milyon lirayı aşıyor. Karayolları yönetmeliğinde HGS dönüşümünün ücretsiz olacağı savunulurken, bankaların ise etiket ücretini yansıtıp yansıtmayacağı bilinmiyor. 31 Mart'ta devreye girecek yeni sistem öncesi hesapta bulunan paraların ve alacakların tüm işleminin banka hesabı üzerinden yapılacağı biliniyor.

BANKALARIN BİR KISMI İADE EDECEK



OGS depozitolarında bankaların inisiyatifi yer alırken, satış yapan bankaların bir kısmının ücretleri iade edeceği yer öğrenildi. Kamu bankalarının da yer aldığı OGS satışında bazı bankaların ise depozito iadesi yapmayacağı bilgisine ulaşıldı. Bankaların depozitoyu iade etmemesine dair ise bir yaptırım ya da yönetmelik bulunmuyor.

OGS satışı yapan bankaların iade etmeme nedeni ise yerine verilecek HGS etiketinin ücretli olmasını savunması. HGS etiket ücreti ise şu anda PTT şubelerinde yapışkan tipi etiket bedeli 15 lira, kart tipi etiket bedeli ise 30 lira olarak yer alıyor.