Salgının 2 yıllık bilançosu: 14 milyon vaka, 94 bin vefat
Salgının 2 yıllık bilançosu: 14 milyon vaka, 94 bin vefat
Yeni yargı paketi hazır: Hakim ve savcı yardımcılığı geliyor
Yeni yargı paketi hazır: Hakim ve savcı yardımcılığı geliyor
Depolar dolu gıda arzında sıkıntı yok
Depolar dolu gıda arzında sıkıntı yok
21 ilde kar nedeniyle eğitime ara verildi
21 ilde kar nedeniyle eğitime ara verildi
Tansiyon düşerse akaryakıt ucuzlar
Tansiyon düşerse akaryakıt ucuzlar
İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? Devamı kuvvetli geliyor!
İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? Devamı kuvvetli geliyor!
Emniyet amiri rütbe terfi sonuçları açıklandı
Emniyet amiri rütbe terfi sonuçları açıklandı
Rusya'dan 200 ürüne ihracat yasağı: Sadece 4 ülke muaf
Rusya'dan 200 ürüne ihracat yasağı: Sadece 4 ülke muaf
İki üniversitede eğitime kar engeli
İki üniversitede eğitime kar engeli
Aile ve Sosyal Hizmetler Uzman Yardımcılığı sınav sonuçları açıklandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Uzman Yardımcılığı sınav sonuçları açıklandı
Erdoğan'dan Biden'e: Türkiye'ye yönelik tüm haksız yaptırımları kaldırın
Erdoğan'dan Biden'e: Türkiye'ye yönelik tüm haksız yaptırımları kaldırın
Vaka sayısı 30 binin altına geriledi
Vaka sayısı 30 binin altına geriledi
Brent petrol sert düştü! Benzin ve motorinde indirim olacak mı?
Brent petrol sert düştü! Benzin ve motorinde indirim olacak mı?
İki polisi şehit eden zanlı böyle etkisiz hale getirildi
İki polisi şehit eden zanlı böyle etkisiz hale getirildi
Ankara'da özel halk otobüsleri yeniden seferlere başladı
Ankara'da özel halk otobüsleri yeniden seferlere başladı
Dolar'ın yükselişi sürüyor... 15 TL'ye yaklaştı
Dolar'ın yükselişi sürüyor... 15 TL'ye yaklaştı
Kamuya 419 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı
Kamuya 419 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı
Ardahan'dan sonra Zonguldak'ta da zehirlenme şüphesi: 16 öğrenci tedavi altına alındı
Ardahan'dan sonra Zonguldak'ta da zehirlenme şüphesi: 16 öğrenci tedavi altına alındı
Emniyet'teki sivil memurlar yeni bir sendika kurdu
Emniyet'teki sivil memurlar yeni bir sendika kurdu
İstanbul'daki hakim ve savcılar yarın da idari izinli sayılacak
İstanbul'daki hakim ve savcılar yarın da idari izinli sayılacak
Bu ilçede anonsla fabrikada çalışacak işçi aranıyor
Bu ilçede anonsla fabrikada çalışacak işçi aranıyor
Valilikten yeni karar: İstanbul'da personel yarın da izinli sayılacak
Valilikten yeni karar: İstanbul'da personel yarın da izinli sayılacak
2022-MEB-EKYS sınava giriş belgeleri erişime açıldı
2022-MEB-EKYS sınava giriş belgeleri erişime açıldı
Hekimler ve sağlık çalışanlarına 'hakim' güvencesi' getiriliyor
Hekimler ve sağlık çalışanlarına 'hakim' güvencesi' getiriliyor
LPG'ye bu gece yarısı zam geliyor!
LPG'ye bu gece yarısı zam geliyor!
Antalya'da tarihi üçlü zirve sona erdi
Antalya'da tarihi üçlü zirve sona erdi
SGK, 11 başlıkta on-line işlemler ve getirilen yenilikleri açıkladı
SGK, 11 başlıkta on-line işlemler ve getirilen yenilikleri açıkladı
Parkta ölü bulunan kadın hakim ile ilgili ilk inceleme tamamlandı
Parkta ölü bulunan kadın hakim ile ilgili ilk inceleme tamamlandı
Sağlık Bakanı Koca'dan yargı mensuplarına çağrı
Sağlık Bakanı Koca'dan yargı mensuplarına çağrı
8 ülkenin göçmen çocukları aynı okulda eğitim görüyor
8 ülkenin göçmen çocukları aynı okulda eğitim görüyor
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Depolar dolu gıda arzında sıkıntı yok

Sofraların vazgeçilmezi mercimek, nohut, fasulye, buğday, pirinçte "Ürün yok" spekülasyonlarının aksine depolar dolu. Arzda sorun yok. Sektör temsilcileri, "Suni gündemlerle panik yaptırılıyor. Vatandaşlar rahat olsun" diyor

Kaynak : Sabah
Eklenme : 11 Mart 2022 07:33
Yazdır
Depolar dolu gıda arzında sıkıntı yok

Dünyanın en büyük buğday üreticilerinden olan Rusya ve Ukrayna'nın yaşadığı sıcak savaşın ardından Türkiye'de "Gıdada arz sorunu olur mu?" sorusu gündeme geldi. Temel gıda ürünü olan hububat ve bakliyattaki son durumu araştırdık. Geçen yıl hem küresel salgın Kovid-19 hem de kuraklıkla mücadele eden Türkiye'de bazı ürünlerde rekolte kaybı yaşandı.

Tahıl ürünleri üretim miktarı 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 14.3 oranında azalarak yaklaşık 31.9 milyon ton oldu. Ürün arz güvenliği için düğmeye basan hükümet, geçen yıl eylülde hububat ve bakliyat ürünlerinde gümrük vergisini sıfıra indirdi. Başta buğday olmak üzere birçok üründe depolar doldurulurken, arz sorunu önlendi.

BUĞDAY 20 MİLYON TONU BULUR

Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre, hali hazırda 3 milyon 700 bin tonun üzerinde buğday stoku var. Kişi başına ortalama tüketim 193 kilogram. Aylık toplam tüketim 1 milyon ton. Türkiye'de buğday yeterlilik oranı yıllar itibarıyla yüzde 85-100 arasında seyrediyor. Ülkede buğday ekim alanları 7.1 milyon hektarın üzerinde.

Dekar başına ortalama verim ise 296 kilogramı buluyor. Geçen yıl kuraklık nedeniyle 17 milyon 650 bin ton rekolteye ulaşıldı. Bu yıl iyi giden yağışların da etkisiyle 20 milyon tonun üzerinde rekolte bekleniyor. İlk hasat 15 Mayıs'ta başlıyor. Sektör temsilcileri mevcut stokun yeni hasat dönemine kadar rahatlıkla yeteceğini belirtiyor.

NOHUTTA YETERLİLİK % 100'Ü GEÇTİ

Baklagillerin en önemli ürünlerinden biri olan nohutta Toprak Mahsulleri Ofisi'nin verdiği alım garantisinin de etkisiyle rekor seviyelerde üretim elde edildi. 2020'de 630 bin tona ulaşılan nohutta yeterlilik oranı yüzde 127.5 seviyelerine kadar yükseldi. 2021'de kuraklığın etkisiyle üretim 475 bin tona gerilese de ülkemizde yıllık ortalama 400 bin ton olan nohut tüketimi ile yeterlilik oranı yine yüzde 100'lerin üzerinde seyretti.

Nisanda ekimi başlayan nohut hasadı temmuz-ağustos aylarında yapılıyor. Nohudun buğday kadar su ve gübreye ihtiyacı yok. Girdi maliyetleri görece düşük olduğu ve alım garantisi nedeniyle çiftçinin nohut üretimine olan iştahının arttığına dikkat çekiliyor. Nohut ihracatına da kısıtlamanın getirildiğini belirten sektör temsilcileri, depolarda yeterli stokun bulunduğunu, arz sorunun olmadığını vurguluyor.

PİRİNÇ ÜRETİMİ YÜKSELDİ

Türk mutfağının en önemli ürünlerinden biri olan pirincin yurtiçi üretiminin iç talebi karşılama oranı yüzde 84.9. Kişi başı pirinç tüketimi 8 kg. Pirinç ekimi mayısta başlayacak. Hasadı ise eylül-kasım arasında tamamlanacak. 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 2'lik artışla 1 milyon ton rekoltenin elde edildiği pirinçte, bu yıl yağışların iyi gitmesinin üretime pozitif katkı sağlayacağı belirtiliyor

HÜKÜMET NE TEDBİR ALDI

Yeşil ve kırmızı mercimek, nohut, fasulyenin ihracatına kısıtlama getirildi.
İthal edilecek bakliyat ürünlerinde gümrük vergisi sıfırlandı.
Temel gıda ürünlerinde KDV oranı yüzde 1'e indirildi.
Bakliyat, un, bulgur, mısır irmiği ihracatı izne tabi ürünler listesine eklendi.

Ayçiçek, kanola, mısır, palm yağlarında gümrük vergisi 30 Haziran'a kadar sıfırlandı.
Cumhurbaşkanı kararı ile boş bırakılan, atıl durumda bulunan veya nadasa bırakılan araziler üretime kazandırıldı.
Atıl arazilerde, hububat, baklagil ve yağlı tohumlu bitkilerin üretiminin geliştirilmesi, kurutma veya işleme tesisleri kurulması, sağlanan hibelerle desteklenecek.

EKİM ALANI YÜZDE 20 ARTTI

KAPAT [X]

Geçen yıl şiddetli kuraklığın etkisiyle rekoltenin yüzde 30 azaldığı kırmızı mercimekte 228 bin ton verim elde edildi. Yüzde 70'lerde seyreden yeterlilik oranı ise yüzde 50'lere geriledi. İthalat izninde gümrük vergisinin sıfırlandığı mercimekte, ithalat yapılarak arz güvenliği sağlandı. Ekimi, Güneydoğu Anadolu'da kasım ve aralık aylarında, İç Anadolu'da da ocak ayı sonu itibarıyla tamamlanıyor. Hasat ise mayıs sonunda başlayıp haziran boyunca devam ediyor. Bu yıl ekim alanı yüzde 20 artan kırmızı mercimekte, nisan yağışlarının da iyi gitmesi halinde yüzde 20'lik rekolte artışı bekleniyor.

FASULYE ÜRETİMİNDE REKOR KIRILDI

2021 yılı kuru fasulye ekiliş sezonunda atıl arazilerin tarımsal üretime kazandırılması ve hibe tohum verilmesi sonucunda önceki yıllara göre üretimde rekor artış gerçekleşti. Öyle ki, 2020'de 279 bin ton olan kuru fasulye üretimi 2021'de 305 bin tona çıktı.

Kişi başı tüketimin 3.3 kilogram olan kuru fasulyede, yıllık tüketim ise ortalama 276 bin ton olurken yeterlilik oranı yüzde 100'ü aştı. İhracatın izne tabi tutulduğu kuru fasulyede bu yıl ekimler mayıs ortasında başlayıp haziran ortasında tamamlanacak. Kuru fasulyede üretim iştahının arttığına dikkat çeken sektör temsilcileri, bu yıl da rekor üretim beklediklerini vurguluyor.

AYÇİÇEĞİ ÜRETİMİNE TALEP YÜKSEK

BU yıl en çok gündemde tutulan ürünlerin başında ayçiçeği geliyor. 2021'de 2 milyon 215 bin ton üretimin yapıldığı ayçiçeğinde yaklaşık 800 bin ton da ithal edildi. Ortalama 3 kilogram ayçiçeğinden 1 kilogram yağ üretildiği dikkate alındığında, ülkemizde yıllık ortalama 1 milyon ton ayçiçeği yağı üretildi.

Başta Rusya ve Ukrayna olmak üzere 800 bin ton da ayçiçeği yağı ithalatı yapıldı. Toplam 1.8 milyon ton ayçiçeği yağı rezervi bulunan Türkiye'de 500 bin ton ihracat yapılıyor. Ülkemizde 1.2 milyon ton yıllık ayçiçeği tüketilirken mevcut stokların yeterli olduğuna dikkat çekiliyor. Ayçiçeği yağında suni gündemlerin yaratıldığını belirten sektör temsilcileri, ayçiçeği fiyatlarının son bir yılda yüzde 50 arttığını, çiftçinin bu alanda üretim iştahının artacağını vurguluyor. Mart ve mayıs aylarında ekilen ayçiçeği üretimine çiftçinin talebi yüksek.

SUNİ GÜNDEM YARATILIYOR

Ulusal Baklagil Konseyi Başkanı Abdullah Özdemir, hububat ve bakliyat stoklarının yeterli olduğunu, bu alanda suni gündemler yaratıldığını söyledi. Mersin Ticaret Borsası Başkanlığı da yapan Özdemir, "Ülkemizde buğdaydan arpaya, nohuttan fasulyeye tüm ürünlerde yeterli stokumuz var. Yeni hasat dönemine de şurada 2.5 ay kaldı. Hiçbir sıkıntımız yok. Vatandaşlarımız rahat olsun, asla kıtlık söz konusu değil" dedi. Devletin gıda arz ve güvenliğine büyük önem verdiğini belirten Özdemir, "Üretici şirketler de en az 2-2.5 aylık ürünleri ellerinde bulundurur. Ne üretimde ne tedarikte bir sıkıntı bir aksaklık söz konusu değil" diye konuştu. Hububat ve bakliyatın dünya borsasının bulunduğunu belirten Özdemir, şöyle devam etti: "Bu ürünlerde sadece ülkemizde değil dünyada fiyat artışları gerçekleşti. Bizde dövizin de etkisiyle fiyat artışları oldu ama devletimiz burada üzerine düşeni yaptı. Bu yıl mart-nisan yağışları da iyi giderse tüm ürünlerde rekoltenin artmasını bekliyoruz."

ATIL ALANLARIN AÇILMASI YENİ ÜRETİMİ ARTIRIR

Türkiye'de hububat ve bakliyat ürünlerinin arzında hiçbir sıkıntının olmadığını belirten Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, "Bugün artan fiyatlarla karşı karşıyayız, eksik bir ürün söz konusu değil" dedi. Ülkelerin gıda güvenliği ve sağlıklı gıdaya erişim konusunda yerli üretime öncelik vermesinin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Reis, "Ülkemizde yeterlilik oranımız yüksek düzeyde. Bunun daha da artması için atıl tarım arazilerimiz üretime açıldı. Bu çok önemli bir gelişme. Üretime muhakkak çok pozitif yansıyacaktır. Ancak tarımsal desteklerin artan maliyetler doğrultusunda revize edilmesi, koşulların iyileştirilmesi üreticiyi teşvik edecek ve daha fazla üretim ortamı sağlayacaktır. Daha doğrusu daha az maliyetle daha fazla yerli üretim fiyat istikrarı sağlayacaktır" diye konuştu.

Betül ALAKENT

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
4 ilin 7 ilçesinde yağlık ayçiçeği kararı
4 ilin 7 ilçesinde yağlık ayçiçeği kararı
Rus alıcılar rotayı Türkiye'ye çevirdi
Rus alıcılar rotayı Türkiye'ye çevirdi
Tansiyon düşerse akaryakıt ucuzlar
Tansiyon düşerse akaryakıt ucuzlar
SPK'dan iki şirketin halka arzına onay
SPK'dan iki şirketin halka arzına onay
Brent petrol sert düştü! Benzin ve motorinde indirim olacak mı?
Brent petrol sert düştü! Benzin ve motorinde indirim olacak mı?
TVF, Türk Telekom'un yüzde 55'ini satın alıyor
TVF, Türk Telekom'un yüzde 55'ini satın alıyor

Bu Habere Tepkiniz

İdare hatalı mahkeme kararını uygulamak zorunda mı?
İdare hatalı mahkeme kararını uygulamak zorunda mı?
Anayasa Mahkemesi, 2018/37136 sayılı Başvuru Kararında, "Kararın hukuka aykırı olduğunun düşünülmesi mahkemelerin kanunda öngörülmeyen bir usulle bir kararın icrasını durdurmasını meşru kılmaz" demiştir.
MEB, personelin görev tanımını yapacak mı?
MEB, personelin görev tanımını yapacak mı?
Milli Eğitim Bakanlığı Kurum İdari Kurulunun Nisan 2008 Çalışma Raporunun 4.maddesi ile yapılacağını açıkladığı ve 2013 yılının ikinci yarısında tamamlanacağı sözünü verdiği ve 14 yıldır sonuçlandıramadığı Genel İdare Hizmetleri Sınıfı, Teknik Hizmetler Sınıfı ve Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan personelinin görev tanımlarını bir an önce yapmalıdır.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında
https://sinav.memurlar.net/
KPSS 2022/3 tercih sonuçları açıklandı
KPSS 2022/3 tercih sonuçları açıklandı
ÖSYM, KPSS 2022/3 KPSS tercih sonuçlarını açıkladı.
KİT'lerde 1 sayılı cetvelden 2 sayılı cetvele atama yapılabilir mi?
KİT'lerde 1 sayılı cetvelden 2 sayılı cetvele atama yapılabilir mi?
KİT'lerde 1 sayılı cetvele dahil kadrolarda görev yapan memur statüsündeki personel sözleşmeli personel pozisyonlara atanabilmektedir.
Belediyede iş güvenliği uzmanlığı da yapan teknik personel arazi tazminatı alır mı?
Belediyede iş güvenliği uzmanlığı da yapan teknik personel arazi tazminatı alır mı?
Sözleşmeli teknik personele 6. Dönem Toplu Sözleşmenin 31. maddesi kapsamında ek ücret ödenmesi mümkün
Soruşturmada görev alan hakim kovuşturmada da yer alabilir mi?
Soruşturmada görev alan hakim kovuşturmada da yer alabilir mi?
Anayasa Mahkemesi, soruşturma aşamasında görev yapan hakimin kovuşturma aşamasında görev yapacağına ilişkin hükmün Anayasaya aykırı olmadığına karar verdi
Mülakatsız 1.805 personel alımında başvurular sona eriyor
Mülakatsız 1.805 personel alımında başvurular sona eriyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sadece 2020 KPSS puanının esas alarak ilana çıktığı 1805 personel alımında başvurular 10 Mart'ta sona erecek
KDK'dan Adalet Bakanlığına: Sözlü sınavı yenileyin
KDK'dan Adalet Bakanlığına: Sözlü sınavı yenileyin
Kamu Denetçiliği Kurumu, Adalet Bakanlığının 2021 yılında yaptığı görevde yükselme sınavında elenen adayın başvurusunu karara bağladı. KDK idarenin sözlü sınavı yenilemesi gerektiğini belirtti.
1416 Sayılı Kanuna Tabi Bursiyerlerin Atamalarda Önemli Görüş
1416 Sayılı Kanuna Tabi Bursiyerlerin Atamalarda Önemli Görüş
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, 1416 sayılı Kanuna tabi olarak yurt dışında doktora eğitimini tamamlamayanların denklik başvurusu yapmaları halinde atamalarının yasal süre içerisinde yapmalarını istedi!
Askerlik dönemi emeklilikte hizmet başlangıcı olur mu?
Askerlik dönemi emeklilikte hizmet başlangıcı olur mu?
1999 öncesi hizmeti olanlar için emeklilik yaşının belirlenmesinde göreve başlama tarihleri, yani işçi, esnaf, memur olarak başlama tarihleri dikkate alınmaz. Tek dikkate alınan husus, 23/05/2002 tarihine kadar olan toplam hizmet süresidir.
TCDD, 180 tren teşkil işçisi alacak
TCDD, 180 tren teşkil işçisi alacak
TCDD, 180 tren teşkil işçisi alacak başvurular "İŞKUR" üzerinden yapılacak. Son başvuru tarihi 11 mart 2022.
Bir Zamanlar Çukurova 128.Bölüm Fragmanı
Bir Zamanlar Çukurova 128.Bölüm Fragmanı
Bir Zamanlar Çukurova 128.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümü 17 Mart Perşembe akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak
İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak
İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memur alacak. Son başvuru tarihi 15 Nisan 2022.
Bugün ve yarın 20 santim kar yağacak
Bugün ve yarın 20 santim kar yağacak
TÜRKİYE son 37 yılın en yoğun kar yağışını yaşayacak. Meteoroloji 10 Mart perşembe günü yoğun kar yağışı uyarısı yaptı. Kar yağışı 15 Mart'a kadar sürecek. İstanbul'da okullar 15 Mart 2022 pazartesiye kadar tatil edildi. Orhan Şen, İstanbul için uyarı yaparken, İBB, metro seferlerini uzattı. Kar yağışı beklenen iller listesinde Kocaeli, Bursa, Balı