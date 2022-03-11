Tır ve kamyonların İstanbul'a girişi durduruldu
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Anadolu ve Trakya istikametinden gelen tır ve kamyonların İstanbul'a girişinin durdurulduğunu açıkladı.
İstanbul'da kar belli aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Tır ve kamyonların girişine izin yok
Vali Ali Yerlikaya, Twitter hesabından iki yeni tedbir aldıklarını duyurdu.
Kuvvetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Anadolu ve Trakya'dan seyahat eden tır ve kamyonların İstanbul'a girişi durduruldu.
Öte yandan, İstanbul'da da tır ve kamyonların ikinci bir duyuruya kadar trafiğe çıkmasına izin verilmeyecek.
"Zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım"
Yerlikaya, kar yağışının etkili olduğu kentte vatandaşları zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda da uyardı:
"Yoğun kar yağışı nedeniyle zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım. Ulaşımda toplu taşıma araçlarını tercih edelim. Araçlarınızda mutlaka kış lastiği olsun. 112 Acil Çağrı Merkezimiz 7/24 sizlerin hizmetinizde."
12 saat yoğun yağış uyarısı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da, İstanbul'da devam eden kar yağışıyla ilgili tüm önlemlerin alındığını söyledi.
Vatandaşlara uyarıda bulunan Karaismailoğlu, "Cumartesi saat 18.00'den
pazar sabah 06.00'ya kadar sıkıntılı durum gözüküyor. Onun için de tedbirlerimizi
aldık. Orada da herhangi bir sıkıntı yaşatmamak için olağanüstü bir mücadele
göstereceğiz" dedi.
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Kuvvetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ❄️#Anadolu ve #Trakya istikametlerinden #İstanbul'a seyahat eden TIR ve KAMYONLARIN ilimizeAli Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 11, 2022
️GİRİŞİ DURDURULMUŞTUR❗️#KarlaMücadele pic.twitter.com/7uf1YbTITq