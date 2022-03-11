Dolar güne nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 14,9070 liradan, avro 16,3980 liradan güne başladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Mart 2022 09:23
Serbest piyasada 14,9050 liradan alınan dolar 14,9070 liradan satılıyor. 16,3960 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 16,3980 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 14,9180 lira, avronun satış fiyatı ise 16.4610 lira olmuştu.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
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