Hırsızları yakalamak için düz duvara tırmandılar

Olay, Çilimli ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan eski cezaevinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, atıl durumda olan eski cezaevinden hırsızlık yapıldığı ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri, kapıları kilitli olan cezaevine duvardan tırmanarak girdi. İçeride geniş çaplı arama yapan ekipler, cezaevi dışında saklanan bir şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Diğer 2 şüpheliyi yakalamak için el fenerleriyle cezaevi etrafında arama yapan ekipler, çalınan kabloların içinde bulunduğu çuvalı da buldu. Diğer 2 şüpheli de yakalandı. Şüpheliler gözaltına alındı.