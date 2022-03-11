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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,21 artışla 2.046,22 puandan başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Mart 2022 10:01
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Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,21 puan ve yüzde 0,21 değer kazanarak 2.046,22 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,47 ve holding endeksi yüzde 0,19 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,08'le spor, en çok kaybettiren yüzde 0,44'le gıda, içecek oldu.

Bu arada, Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda, bugünkü seansta açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı uygulanacağını duyurdu.

BIST 100 endeksi, güne yükselişle başlamasının ardından kapanışa yakın kazançlarını geri verdi ve günü yüzde 0,03'lük azalışla 2.042,01 puandan tamamladı.

Analistler, Antalya'daki Rusya-Türkiye-Ukrayna toplantısından somut bir sonuç çıkmamasının ardından piyasalarda risk iştahının azaldığını belirterek, konuya ilişkin haber akışının yatırımcı fiyatlamalarında temel faktör olmaya devam ettiğini söyledi.

Artan enflasyonist kaygılar sonucu para politikalarının beklenenden daha "şahin" olacağı görüşlerinin güçlendiğine işaret eden analistler, bu kapsamda gelecek hafta ABD Merkez Bankası (Fed) ile İngiltere Merkez Bankası (BoE) toplantılarından çıkacak kararların yakından izleneceğini söyledi.

Analistler, bugünün veri gündeminde ise yurt içinde ödemeler dengesi, sanayi üretimi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi, yurt dışında Almanya'da enflasyon, İngiltere'de sanayi üretimi ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin öne çıktığını ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.950 puanın destek, 2.090 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA Finans anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ocakta 6 milyar 970 milyon dolar, 2022 sonunda ise 26 milyar 520 milyon dolar açık vermesini bekliyor. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ocakta yıllık yüzde 9,1 artacağını öngören ekonomistler, bu dönemde arındırılmamış sanayi üretim endeksinin yüzde 9,8 yükseleceğini tahmin ediyor.

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