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Cari açık ocakta 7,11 milyar dolar

Cari işlemler hesabı, ocak ayında 7,11 milyar dolar açık verdi. Tarihi rekor seviyelere ulaşan enerji ithalatının ticaret açığında sert büyümeye yol açmasıyla, cari açığın 7,2 milyar dolar ile dört yılın zirvesine ulaşması bekleniyordu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Mart 2022 10:04
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Cari açık ocakta 7,11 milyar dolar

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, ocak ayında 7 milyar 112 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 20 milyar 223 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, cari işlemler açığı ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla 5 milyar 336 milyon dolar artarak 7 milyar 112 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 20 milyar 223 milyon dolara yükseldi.

Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 6 milyar 425 milyon dolar artarak 8 milyar 333 milyon dolara çıkması etkili oldu.

Geçen yılın ocak ayında 1 milyar 251 milyon dolar olan altın ve enerji hariç cari işlemler fazlası, bu yılın aynı döneminde 1 milyar 487 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 975 milyon dolar artarak 1 milyar 631 milyon dolara yükseldi.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, ocakta geçen yılın aynı dönemine göre 891 milyon dolar artışla 1 milyar 494 milyon dolara ulaştı. Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar ise aynı dönemde 190 milyon dolar azalarak 360 milyon dolara geriledi.

Geçen yılın ocak ayında 26 milyon dolar net giriş kaydeden ikincil gelir dengesi kaleminde, bu yılın aynı ayında 50 milyon dolar net çıkış yaşandı.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ocakta 6 milyar 970 milyon dolar açık vermesini bekliyordu. Öte yandan, aralık ayına ilişkin cari işlemler açığı 3 milyar 841 milyon dolardan 3 milyar 837 milyon dolara revize edildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, ocak ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı 516 milyon dolarlık giriş kaydedilirken, portföy yatırımları kaynaklı 766 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti.

TCMB tarafından Ocak 2022 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, ocakta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 516 milyon dolar oldu. Bu dönemde, portföy yatırımları 766 milyon dolarlık net çıkış kaydetti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, ocakta yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 352 milyon dolarlık ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 98 milyon dolarlık net satış yaptı.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 104 milyon dolar geri ödeme, diğer sektörler ise 500 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları ocakta 1 milyar 651 milyon dolar net azalış kaydetti. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 79 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 117 milyon dolar olmak üzere toplam 196 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili bankalar ve genel hükümet sırasıyla 496 milyon dolar ve 84 milyon dolar net geri ödeme, diğer sektörler ise 83 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

KAPAT [X]

Resmi rezervler ocak ayında net 942 milyon dolar azaldı.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):
2021 Ocak 2022 Ocak
A- CARİ İŞLEMLER HESABI -1,776 -7.112
1. İhracat 14.816 17.828
2. İthalat

16.724

 26.161

Mal Dengesi -1.908 -8.333
3. Hizmet Gelirleri 2.792 4.760
4. Hizmet Giderleri 2.136 3.129

Mal ve Hizmet Dengesi -1,252 -6.702
5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 749 670
6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 1.299 1.030

Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi -1.802 -7.062
7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 26 -50
B. SERMAYE HESABI -18 0
C. FİNANS HESABI -4.255 -6.415
8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 296 334
9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 521 850
10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi 97 714
11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu 5.153 -52
11.1. Hisse Senetleri -293 -352
11.2. Borç Senetleri 5.446 300
12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 4,.824 -3.494
12.1. Merkez Bankası 0 0
12.2. Genel Hükümet 0 0
12.3. Bankalar 6.278 -1.824
12.4. Diğer Sektörler -1.454 -1.670
13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 3.798 3.171
13.1. Merkez Bankası 1.377 1.131
13.2. Genel Hükümet -36 -84
13.3. Bankalar 3.053 -1.001
13.4. Diğer Sektörler -596 3.125

Cari, Sermaye ve Finans Hesapları 2.461 -697
D. NET HATA VE NOKSAN 1.109 -245

GENEL DENGE -3.570 942
E. REZERV VARLIKLAR 3.570 -942
14. Resmi Rezervler 3.570 -942
15. Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0
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