Cari açık ocakta 7,11 milyar dolar

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, ocak ayında 7 milyar 112 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 20 milyar 223 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, cari işlemler açığı ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla 5 milyar 336 milyon dolar artarak 7 milyar 112 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 20 milyar 223 milyon dolara yükseldi.

Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 6 milyar 425 milyon dolar artarak 8 milyar 333 milyon dolara çıkması etkili oldu.

Geçen yılın ocak ayında 1 milyar 251 milyon dolar olan altın ve enerji hariç cari işlemler fazlası, bu yılın aynı döneminde 1 milyar 487 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 975 milyon dolar artarak 1 milyar 631 milyon dolara yükseldi.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, ocakta geçen yılın aynı dönemine göre 891 milyon dolar artışla 1 milyar 494 milyon dolara ulaştı. Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar ise aynı dönemde 190 milyon dolar azalarak 360 milyon dolara geriledi.

Geçen yılın ocak ayında 26 milyon dolar net giriş kaydeden ikincil gelir dengesi kaleminde, bu yılın aynı ayında 50 milyon dolar net çıkış yaşandı.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ocakta 6 milyar 970 milyon dolar açık vermesini bekliyordu. Öte yandan, aralık ayına ilişkin cari işlemler açığı 3 milyar 841 milyon dolardan 3 milyar 837 milyon dolara revize edildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, ocak ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı 516 milyon dolarlık giriş kaydedilirken, portföy yatırımları kaynaklı 766 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti.

TCMB tarafından Ocak 2022 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, ocakta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 516 milyon dolar oldu. Bu dönemde, portföy yatırımları 766 milyon dolarlık net çıkış kaydetti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, ocakta yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 352 milyon dolarlık ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 98 milyon dolarlık net satış yaptı.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 104 milyon dolar geri ödeme, diğer sektörler ise 500 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları ocakta 1 milyar 651 milyon dolar net azalış kaydetti. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 79 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 117 milyon dolar olmak üzere toplam 196 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili bankalar ve genel hükümet sırasıyla 496 milyon dolar ve 84 milyon dolar net geri ödeme, diğer sektörler ise 83 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervler ocak ayında net 942 milyon dolar azaldı.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):