Gram altın ne kadar oldu?
Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından 955 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 11 Mart 2022 güncel çeyrek altın kuru fiyatları...
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 11 Mart 2022 12:12
Rusya'nın Ukrayn'ya saldırısı sonrası altın fiyatları ikinci haftayı da yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor.
Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından 955 liradan işlem görüyor.
Çeyrek altın 1.569 lira, Cumhuriyet altını da 6.456 liradan satılıyor.
Dün, altının ons fiyatı 2.009 dolar seviyelerine kadar yükselmesinin ardından bugün önceki kapanışa göre yüzde 0,4'lük azalışla 1.989 dolar seviyesinde işlem görüyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız