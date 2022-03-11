Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Programı'ndan 800 öğrenci yararlanacak

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 3 bin 343 öğrencinin başvuru yaptığı program için müracaatların tamamlandığı ve sonuçların 25 Mart'ta açıklanacağı belirtildi.

Öğrencilere eşlik etmek ve faaliyetlere katılmak için 558 yönetici/öğretmenin programa başvurduğu, aynı branştan 204 öğretmenin ise gittikleri okulda derse girmek ve zümre çalışmalarına katılmak istediği ifade edildi.

Evliya Çelebi Değişim Programı'yla eğitim sisteminin hedefi olan aklıselim, kalbiselim ve zevkiselim bireylerin yetiştirilmesi, öğrencilerin Türkiye'nin tarihi ve kültürel zenginliklerinin farkına varması ve milli, manevi, insani değerlerle kuşanmasına katkı sağlanmasının amaçlandığı vurgulandı.

Seyyah Evliya Çelebi adı verilen programla öğrencilerin eğitim öğretime devam ederken farklı yöreleri sosyokültürel açıdan tanıyacağı, tarihi ve kültürel miras bilinci kazanacağı, aynı zamanda sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılacağı aktarıldı.

Programda, Türk edebiyat tarihine geçmiş Sezai Karakoç'un eserleri ve bu eserlere yönelik kitap, makale, inceleme yazılarının okunacağı, belgesel gibi eserlerin izlenip müzakere edileceği belirtildi.

Programa katılan öğrencilerin proje süresince edindikleri bilgi, beceri ve kazanımlarını, Evliya Çelebi Öğrenci Seyahatnamesi'ne yazacakları kaydedildi.