Ankara merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 2011-2012 yıllarındaki kaymakam adaylığı sınavlarıyla ilgili hakkında beyan bulunan, örgüt içi ankesörlü/ardışık arama kayıtları deşifre edilen ve ByLock kullandıkları belirlenen 14 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şüpheliler, Ankara merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.