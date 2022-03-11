Etik Kurulu'ndan İçişlerine... Etik davranışları özendirin
Kamu Görevlileri Etik Kurulu İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'ne yazdığı yazı ile etik kültürünün güçlendirilmesi konusunda duyarlı davranılmasının teşvik edilmesini istedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 11 Mart 2022 14:36
Kamu Görevlileri Etik Kurulu İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'ne yazdığı yazı ile etik kültürünün güçlendirilmesi konusunda duyarlı davranılmasının teşvik edilmesini istedi.
Etik Kurulu Başkanı Zerrin Güngör'ün imzası ile gönderilen yazı şu şekildeMemurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız