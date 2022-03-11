Erdoğan: Kırım'ın işgaline sessiz kalanlar şimdi bir şeyler söylüyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Rusya ve Ukrayna arasındaki ilk üst düzey temasın dün burada gerçekleşmiş olması, Antalya Diplomasi Forumu'nun amacına ulaşmaya başladığını gösteriyor. Terörizm, açlık, yoksulluk, iklim değişikliği küresel gündemin en üst sırasında yer almayı sürdürüyor. Akdeniz 2014'ten bu yana 25 bine yakın umut yolcusunun mezarı oldu. 800 milyon insan temel gıda maddelerine ulaşamıyor. Böyle bir dünyada istikrar tesis edilemez.

''EĞER 2014'TE KIRIM'IN İŞGALİNE TÜM BATI SES ÇIKARMIŞ OLSAYDI...''

Kırım'ın yasa dışı ilhakı başta olmak üzere Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü hiçe sayan gayri meşru adımları bir reddediyoruz. Eğer 2014'te Kırım'ın işgaline tüm Batı tüm dünya ses çıkarmış olsaydı, acaba bugünkü tabloyla karşı karşıya kalır mıydık?

''UKRAYNA HAKLI DAVASINDA YALNIZ BIRAKILDI''

Kırım'ın işgaline sessiz kalanlar şimdi bir şeyler söylüyorlar. Saldırgan eylemi mazur göremeyiz. Ukrayna haklı davasında yalnız bırakıldı. Ukrayna komşumuz ve dostumuzdur.

''YANGINA KÖRÜKLE GİTMENİN KİMSEYE FAYDASI OLMAZ''

Biz savaşın değil barışın dünyasını kurmaya mecburuz. Yangına körükle gitmenin ateşe bazen benzin dökmenin kimseye bir faydası olmayacağı kanaatindeyiz.

''TEMENNİMİZ SİLAHLARIN BİR AN ÖNCE SUSMASI''

Temennimiz, itidal ve sağduyunun galip gelmesi, silahların bir an önce susmasıdır. Bugün görüştüğümüz bir dost 'Bir SİHA bizim ülkemize düştü' dedi. Şu anda o da dinleyicilerimiz arasında. Hiç ilgisi alakası olmayan ülkeyi de demek ki bu silahlar vuruyor.

MONTRÖ VURGUSU

Montrö Sözleşmesi'nin yetkilerinin kullanılması dahil elimizden gelen her türlü gayreti göstermeye devam edeceğiz.''