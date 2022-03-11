Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, trafik kazası geçirdi
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, İstanbul'da trafik kazası geçirdi. Gevrek'in durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 11 Mart 2022 16:17
Spor Toto Süper Lig takımlarında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un kulüp başkanı Adil Gevrek, İstanbul'da trafik kazası geçirdi.
Gevrek, Kuzey Marmara Otoyolu'nda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kendi kullandığı aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kayarak etrafında dönen araç, bariyerlere çarparak durabildi. Genel durumu iyi olan Adil Gevrek, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız