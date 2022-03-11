Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Mart 2022 16:24
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, ülkelerinde bulundukları dönemde DEAŞ adına silahlı faaliyet yürüttükleri iddiasıyla yakaladığı Suriye uyruklu A.T, A.M. ve K.İ'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlılardan A.T. ile A.M. hakimlikçe tutuklanırken, K.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Jandarma ekiplerince 8 Mart'ta belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda zanlılar gözaltına alınmış, dijital materyallere el konulmuştu.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız