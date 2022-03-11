Bakan tarım üreticilerine seslendi: Bilsinler ki ürünlerini en kıymetli şekilde satacaklar

Bakan Kirişci, beraberinde Vali Süleyman Elban, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ve milletvekilleriyle, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'i ziyaret etti.

Üniversitede öğrencilik yıllarında Yüreğir'de bulunduğunu ve Sinanpaşa Mahallesi'nde yaşadığını belirten Kirişci, ilçenin kendisi için önemini anlattı.

Kirişci, ekonomik güç bakımından geride olan Yüreğir halkına yönelik her hizmetin çok kıymetli olduğunu söyledi.

Başkan Kocaispir'i hizmetlerinden dolayı tebrik eden Kirişci, "Neticede hepimiz, bu aziz millete, Adana özelinde de Yüreğir'imize bu manada verdiğiniz hizmetlerden dolayı müteşekkiriz. İşlerinizde başarılar diliyorum. Yüreğir'imizin bizi ilgilendiren kısmı çok ama bizi Bakanlık olarak ilgilendirmese de artık kabinede görevli bir bakan olarak Adana'mıza katkı sağlamak adına bu birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi pekiştirmek adına 7 gün 24 saat Yüreğir'imizin biz de hizmetindeyiz." diye konuştu.

Kocaispir de yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdiği Bakan Kirişci'ye çeşitli hediyeler sundu.

- Kahramanmaraşlılar Derneğine ziyaret

Bakan Kirişci, daha sonra beraberindekilerle Kahramanmaraşlılar Derneğini de ziyaret ederek, Dernek Başkanı Akın Vural'dan çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Kendisinin de geçmişte derneğin başkanlığını yaptığını hatırlatan Kirişci, Kahramanmaraşlılığın kentin "kahraman" sıfatından dolayı bir ayrıcalık olduğunu dile getirdi.

Kirişci, bünyesinde bulunan kurumlarla Bakanlığın devasa bir yapıya ulaştığını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yani insanlar kadar doğaya ve doğadaki diğer canlılara da Bakanlık olarak görev alanımızda olduğu için dokunuyoruz. Onların da sorunlarıyla, meseleleriyle ilgileniyoruz. Su gibi, bu iklim nedeniyle, iklim değişimi nedeniyle sıklıkla son yıllarda gündeme gelen konu da bizim bakanlığımızın görev alanında. Yine gıda konusu. Yani elimizdeki, cebimizdeki teknolojinin bizi doyurmadığını bu pandemi döneminde ve devamında Rusya ile Ukrayna çatışmasında bir kez daha gördük.

Topraklarımıza sahip çıkacağız. Topraklarımıza sahip çıktığımız anda vatanımıza da sahip çıkmış olacağız. Daha fazla üreteceğiz. Ürettiklerimizden daha fazla gıda olarak bunları işleyeceğiz. Bu gıdayla bizim kendi beslenmemizi yapacağız ve güzel ülkemize ziyarette bulunan turistlerimizin karnını doyuracağız. Eğer arta kalırsa onları da ihraç ederek bunları bizden ithal eden ülkelerin vatandaşlarını da doyurmuş olacağız. Aslında görevimiz bu manada da son derece ulvi, kutsal. Bunun bilincinde hareket ediyoruz."

Bakan Kirişci, üreticilere de seslenerek şunları kaydetti:

"Üreticilerimizden benim ricam 'Efendim işte gübre buralara çıktı, mazot buralara geldi. İşte tohum böyle oldu' demeleri yerine, bilsinler ki bu üretmiş oldukları ürünleri en kıymetli şekilde satacaklar. Yani şu anda tüm dünyanın yaşadığı bir hadiseyi sadece kendi ülkemiz yaşıyormuş gibi... Çiftçi kardeşlerime sesleniyorum, bunu bu şekilde değerlendirmelerini ve buna göre de daha fazla üretmek, verim elde etmek için gayret sarf etmelerini istiyorum. Biz yanlarındayız."