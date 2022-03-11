İYİ Partililerin kendi arasındaki kavga karakolda bitti

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Akalın, İYİ Parti Edirne İl Başkanı Ekrem Demir ve İYİ Parti Edirne İl Başkan Yardımcısı Tarık Aldeniz'in, Merkez İlçe Başkanı Zafer Kaya'ya il binasında saldırdığı öne sürüldü.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Olaydan sonra İYİ Parti Edirne İl Başkanı Ekrem Demir, ifadesi alınmak üzere Edirne Emniyet Müdürlüğü Selimiye Karakolu'na getirildi. İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Zafer Kaya'ya ilk müdahale ise parti önüne gelen ambulansın içinde yapıldı. Kaya'nın il başkanlığına toplantı için davet edildiği daha sonra ise kapıların kapatılarak üstüne saldırıldığı, bunun sonucunda da kolunun kırıldığı iddia edildi.

'ARALARINDAN HERHANGİ BİR HUSUMET YOK'

İYİ Parti Edirne Belediyesi Meclis Üyesi ve Grup Başkanı Necamettin Attay, hastane önünde gazetecilerin soruların yanıtlayarak, yaşanan olayı şöyle anlattı: "İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Akalın, İYİ Parti Edirne İl Başkanı Ekrem Demir ve İYİ Parti Edirne İl Başkan Yardımcısı Tarık Aldeniz, Merkez İlçe Başkanı Zafer Kaya'yı parti binasına çağırmış. Parti binasına arkadaşıyla giden Kaya, partiye gelince kapıyı Tarık Aldeniz kapatmış, daha sonra Kaya'ya ilk vuran Genel Başkan Mehmet Akalın olmuş. Daha sonra Ekrem Demir şeklinde arbede yaşanmış. Aralarından herhangi bir husumet yok. Ne olabilir? Siyasi tartışmalar vardı sosyal medya üzerinde belediye ile ilgili bazı işlemler vardı ama ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Zafer Kaya'nın sağlık durumu iyi ama tedbir amaçlı kendisi hastaneye getirildi."

İYİ PARTİ MECLİS ÜYELERİ YAPILANLARI KINADI

Öte yandan İYİ Parti Edirne Belediyesi Meclis Üyesi Duygu Şener de yapılan saldırıyı kınadıklarını sosyal medya üzerinde yaptığı paylaşımla duyurdu. Edirne Belediyesi Meclisinde bulunan Necmettin Attay, Ergun Dönmez ve Duygu Şener imzalı paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Merkez ilçe başkanımıza parti binasında pusu kurarak alçakça saldıran adamlıktan nasibini almamış bir İYİ partili olarak sıfatlarını yazmaktan utandığım Mehmet Akalın, Ekrem Demir ve Tarık Aldeniz sizleri şiddetle kınıyoruz yazıklar olsun."