Tabip Odası 'sağlık çalışanlarına şiddete' dikkati çekmek için klip hazırladı

Sağlık çalışanlarının rol aldığı ve hekimlerin seslendirdiği klipte, hastanedeki çalışma ortamları da gösteriliyor.

Samsun Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Funda Furtun'un yazdığı klipte seslendirilen şarkının sözleri şöyle:

"Eğer ölürsem, ben yaşatamam. Çok yaşatmaktır benim amacım. Amacım kutsaldır canım, canın için cabalarım, uykusuz da aç da kalırım. Haydi sevgiyle, haydi saygıyla, çok yaşa. Anlayalım birbirimizi, bu samimi duygularla. Başaralım bunu birlikte, hoşgörü ve sağduyuyla."

- "Şiddet Değil Sağlık Olsun"

Furtun, AA muhabirine, şiddeti yaşayan bir hekim olarak "Şiddet Değil Sağlık Olsun" sloganıyla bir klip hazırladıklarını söyledi.

Bir hekim olarak sağlık çalışanlarına yönelik şiddete sürekli dikkat çektiklerini, bu yıl da bu konuyu bir şarkıyla gündeme getirmek istediğini anlatan Furtun, "İnsanlara yardım edebilmek için sevgiyle, saygıyla çalışıyoruz. Biz de insanız, bizim de duygularımız var. İnsanlara faydalı olmaya, onları yaşatmaya çalışıyoruz." dedi.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin en büyük mağdurlarından biri olarak hoşgörü ve saygı beklediklerini dile getiren Furtun, "Biz hekimlerin de birer insan olduğunu, insanların hissettiklerimizi anlamalarını istiyoruz. Şiddete maruz kalmak değil, yaşatmak istiyoruz. Bunu anlatabilmek ve dikkat çekebilmek için hekim arkadaşlarımızla yaklaşık 3 aylık çalışmayla böyle bir klip hazırladık." ifadesini kullandı.