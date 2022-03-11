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'Sosyal hizmet ile sosyal yardımların niceliğini ve niteliğini artıracağız'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, hazırladıkları "Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve 2022-2023 Eylem Planı"nın ana hedefinin, Bakanlık ile sivil toplum iş birliğinin verimliliğini güçlendirerek vatandaşlara ulaşan sosyal hizmet ile sosyal yardımların niceliğini ve niteliğini artırmak olduğunu bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Mart 2022 18:02
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'Sosyal hizmet ile sosyal yardımların niceliğini ve niteliğini artıracağız'

Yanık, Ankara'da bir otelde düzenlenen "Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve Eylem Planı (2022-2023) Tanıtım Programı"na katıldı.

Programda konuşan Yanık, ilgili bütün paydaşların katılımıyla hazırladıkları vizyon belgesi ve eylem planının, bundan sonraki süreçte yapacakları çalışmalarda yol gösterici olması bakımından önem taşıdığını ve bunun deklarasyonuyla kamuoyuna taahhütte bulunduklarını söyledi.

Türkiye'de sosyal hizmetlerin, bireylere acil durum desteği sunmanın ötesine geçtiğini ifade eden Yanık, çalışmaları organize ederken aile birliğine odaklandıkları gibi kadın, çocuk, yaşlı, engelli, şehit yakını ve gazilere özel uygulamalar da geliştirdiklerini bildirdi.

Bütün vatandaşlara devletin şefkatli yanını hissettirmeyi hedeflediklerini belirten Yanık, gönüllülük esasıyla bir araya gelen insanların kurduğu yapıların, yüzyıllardır devlet ve millet arasında sağlam köprüler inşa ettiğini ve bu köprülerin bugün sivil toplum kuruluşları (STK) şeklinde kurumsal nitelik kazandığını söyledi.

- "STK'lerle iş birliğine özel önem atfediyoruz"

Yanık, sosyal politikaların belirlenmesinde STK'lerle yapılan istişare toplantılarına ve iş birliğine özel önem atfettiklerini belirterek, bu iş birliğini sürekli kılmak amacıyla ilk olarak Sivil Toplumla İş Birliği ve Proje Daire Başkanlığını kurduklarını ifade etti.

Başkanlığın ana hedefinin, STK, üniversiteler, uluslararası kuruluşlar, özel sektör ve ilgili tüm paydaşlarla koordinasyonu geliştirmek olduğunu kaydeden Yanık, "Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve Eylem Planı"nın ilkini hazırlarken STK'lerin de katıldığı bir dizi faaliyet gerçekleştirdiklerini anlattı.

Geçen yıl ekim ayında gerçekleştirdikleri ilk toplantıda, kadına yönelik çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldiklerini bildiren Yanık, şöyle devam etti:

"Ülkemiz öncelikle hukuki düzeyde kadın haklarına güvence sağlamış ve her türlü ayrımcılığı önlemeye yönelik tedbirler almıştır. Bakanlık olarak toplumsal adaleti güçlendirmek adına, kadın erkek eşitliğine duyarlı planlama ve bütçeleme çalışmalarını yakın dönemde başlattık. Her ne sebeple olursa olsun kadına yönelik her türlü şiddet, ihmal ve istismarı, insanlığa karşı işlenmiş bir suç olarak görüyoruz. Bu sebeple şiddetin önlenmesi ve cezaların caydırıcı olması için STK'lerden de aldığımız geri bildirimlerle etkin çalışmalar yürütmeye kararlıyız."

İkinci toplantıyı geçen kasımda çocuk alanında faaliyet yürüten STK'lerle yaptıklarını ifade eden Yanık, çocuklar büyüyüp yetişirken onlara verebilecekleri en kıymetli şeyin aile ortamı olduğunu, bu nedenle çocukların aileleriyle olmalarını her zaman öncelediklerini kaydetti.

- "Sığınmacılara insan onuruna yakışan hayat sunma hedefimizi sürdürüyoruz"

Yanık, göç ve insani yardım konusundaki üçüncü toplantıyı da yine kasımda yaptıklarını anımsatarak, 26 milyon mülteci, 82 milyon yerinden edilmiş insanın güvenli yaşam alanı aradığı bir dünyada yaşamanın kendilerine yüklediği sorumlulukların farkında olduklarını dile getirdi.

Yardım tırlarının Türkiye'den Suriye ve Afganistan'a olduğu gibi bugün de Ukrayna'ya temel ihtiyaç malzemesi taşıdığına işaret eden Yanık, Türkiye'nin etnik kimliğine, dinine, inancına, gözlerinin, saçlarının rengine bakmadan tüm mağdurlara yardım etmeye çalıştığını söyledi.

Bakan Yanık, konuşmasını şöyle sürdürdü:

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"Savaş, açlık ya da iklim değişiklikleri, önümüzdeki dönemlerde bu hareketliliğin süreceğini maalesef bize gösteriyor. Dünya bu soruna bir çözüm aramak ve mümkünse çözüm bulmak zorunda. Türkiye de göçün yöneldiği güvenli ülkelerden biri olarak yaklaşık 5 milyon sığınmacıya ev sahipliği yapıyor. Bu insanların yüzde 70'inden fazlası kadın ve çocuk. Türkiye, bu kişilere sunduğu imkanlarla insan hakları standartlarını belirlediği iddia edilen ülkelere bir ders vermiştir, vermeye de devam etmektedir. Bize sığınan, bizimle yaşamaya devam eden bütün sığınmacılara insan onuruna yakışan bir hayat sunma hedefimizi sürdürüyoruz."

Geçen yıl aralıkta engelli ve yaşlılara yönelik çalışmalar yürüten STK'lerle dördüncü toplantıyı yaptıklarını anımsatan Yanık, dünyanın hızla yaşlandığını ve Türkiye'nin bundan biraz daha fazla nasibini aldığını bildirdi.

Halihazırda nüfusun yüzde 9'unun 65 yaşın üzerinde, yüzde 13'ünün ise engelli bireylerden oluştuğunu belirten Yanık, Bakanlık olarak "Engelsiz Türkiye" hedefiyle, engelli vatandaşların sosyal ve ekonomik hayata katılmalarını destekleyen bir yaklaşımla hareket ettiklerini söyledi.

İstişare toplantılarının sonuncusunu 2022'nin ocak ayında şehit yakınları ve gaziler alanında çalışan STK'lerle gerçekleştirdiklerini dile getiren Yanık, şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmelerinin Bakanlığın ana hedefi ve görevlerinden biri olduğunu kaydetti.

- 500 STK ile anket yapıldı

Bu buluşmaların ardından 500 STK ile mevzuat, sistem güçlendirme ve koordinasyon konularında sorular içeren çevrim içi anket yaptıklarını belirten Yanık, bugünkü vizyon belgesinin bu anket çalışmasının sonucu olduğunu ifade etti.

Sosyal hizmet ve yardım alanlarında faaliyet gösteren 18 farklı oluşumun temsilcileriyle görüşmeler yaptıklarını bildiren Yanık, görüşmeler sonucu "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın Görev Alanı Kapsamında Faaliyet Gösteren Sivil Toplum Kuruluşları ile İş Birliğinin ve Koordinasyonun Güçlendirilmesi Bağlamında Durum Değerlendirmesi Raporu"nu hazırladıklarını söyledi.

Yanık, "Sosyal hizmetler ve sosyal yardımlar alanındaki politika tasarımı ve uygulamalarında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızla sivil toplum arasında iyi yönetişim ilkelerine uyumlu ve sürdürülebilir bir iş birliği tesis etmeyi sivil toplum vizyonumuz olarak belirledik." dedi.

- Vizyon belgesinin amaçları

STK'lerin katılımıyla hazırlanan ilk "Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve 2022-2023 Eylem Planı"nın 5 temel amacı bulunduğunu belirten Yanık, bunları şöyle sıraladı:

"Bakanlığımızın sivil toplumla iş birliğini doğru bir zeminde ilerletmek. Sivil toplumun, sosyal hizmet ve sosyal yardım alanlarındaki kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik bir altyapı oluşturmak. Bakanlığımız sorumluluğundaki alanlarda sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerini güçlendirmek. Bakanlık olarak politika ve hizmet üretirken sivil toplumla ortak bir bakış açısı geliştirmek. Bakanlığımız ile sivil toplum iş birliğinin verimliliğini güçlendirerek vatandaşlarımıza ulaşan sosyal hizmet ve sosyal yardımların niceliğini ve niteliğini artırmak. Aslında bu son hedef, bütün bu yaptığımız çalışmaların hepsini kapsayan asıl ana bakış açımızı ve hedefimizi ifade eden son nokta."

İnsani yardımın, yüksek manevi değerlerle motive olmakla birlikte ancak planlı yapıldığında hizmet niteliği kazanan, profesyonel çaba gerektiren önemli bir iş olduğunu vurgulayan Yanık, "Bizim sosyal hizmet anlayışımız, bütün vatandaşlarımızı kapsayan, eşit, adil ve ihtiyaca yönelik olarak engin bir şefkatin vücut bulmuş halidir." dedi.

Konuşmasının ardından Yanık, Bakanlık hizmetlerine katkı ve katılımda bulunan gönüllülere plaket takdim etti.

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