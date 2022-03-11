Çalıştığı bankadan 140 bin avro çalan zanlı alışverişte yakalandı
İstanbul'da çalıştığı bankadan 140 bin avro çalan şüpheli, Kayseri'de alışveriş yaparken yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Mart 2022 18:37
İstanbul'da özel bir bankada görevli B.A. (34), dün çalıştığı bankadan 140 bin avro çalarak kaçtı.
Zanlının Kayseri'ye geleceği bilgisine ulaşan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaptığı çalışmaların ardından şüpheliyi, çaldığı paralarla Melikgazi ilçesindeki alışveriş merkezinde kıyafet alırken yakaladı.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız