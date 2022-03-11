Meteorolojiden Batı Karadeniz için fırtına uyarısı

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.