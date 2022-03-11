Bakan Koca: İlk riskli vaka 2 yıl önce bugün tespit edilmşiti
Türkiye'de ilk Covid-19 vakası iki yıl önce bugün tespit edilmişti. Gelinen noktada salgın, toplumsal hayatı tehdit eden bir olay olmaktan önemli ölçüde çıktı. Riskle orantılı tedbirlerle hayatımıza devam ediyoruz. Kayıplarımıza Allah'tan rahmet, hastalarımıza şifa diliyorum
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 11 Mart 2022 21:20
Bakan Koca'nın paylaşımı:
Türkiye'de ilk Covid-19 vakası iki yıl önce bugün tespit edilmişti. Gelinen noktada salgın, toplumsal hayatı tehdit eden bir olay olmaktan önemli ölçüde çıktı. Riskle orantılı tedbirlerle hayatımıza devam ediyoruz. Kayıplarımıza Allah'tan rahmet, hastalarımıza şifa diliyorum.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız