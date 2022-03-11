Bursa'da halk otobüsü işletmecilerine yönelik desteklerle ulaşımda seferler aksamadı

Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2017'den bu yana Bursa'nın özellikle ulaşım konusundaki sorunlarına yakinen eğildiklerini, kalıcı çözümler üretmek için canla başla çalıştıklarını belirtti.

Bu sorunları kalıcı şekilde çözecek olan projeleri bir bir hayata geçirdiklerini dile getiren Aktaş, "Öte yandan vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı toplu ulaşım araçlarında 2017 ile 2022 arasında başta öğrenci fiyatları olmak üzere birçok kez indirim yaptık. Böylece toplu ulaşımın aile bütçesindeki payını sürekli azaltmaya gayret ettik." ifadesini kullandı.

Göreve geldikleri günden bu yana öğrenci dostu ulaşım anlayışını Bursa'da hakim kıldıklarını anlatan Aktaş, şunları kaydetti:

"Kılmaya da devam ediyoruz. Öğrenci kardeşlerimize 2022 yılının başından itibaren aylık 70 liralık abonman fiyatıyla biniş başına 44 kuruşa toplu taşıma imkanı sunuyoruz. Bu fiyatın büyükşehirler arasında Türkiye'deki en ucuz fiyat olduğunun altını bir kez daha çizmek istiyorum."

Bundan 3 yıl önce halk otobüsü işletmecisi esnafını destekleyerek Bursa'da yasal olarak ücretsiz ulaşım hakkına sahip vatandaşların yaşadığı olumsuzlukları sonlandırdıklarını bildiren Aktaş, şöyle devam etti:

"Destek ödemelerini halen sürdürüyoruz. Aylık yaklaşık 20 milyon lira olarak sağladığımız bu destek ödemeleri sayesinde Bursa'mızda ulaşımda sefer aksamalarının önüne geçildi. Bu sayede hem ücretsiz ulaşım hakkına sahip olan 65 yaş üstündeki büyüklerimiz hem de engellilerimiz ve yakınları ile şehit ve gazi yakınları hiçbir olumsuz durumla karşılaşmadan rahatlıkla ulaşımlarını sağlayabiliyor. Yanı sıra halk otobüsü esnafımız verdiği emeğin karşılığı olarak evine ekmek götürebiliyor."

Bugün benzer bir çok büyükşehirde olduğu gibi Bursa'da da bir yolcunun taşınma maliyetinin yaklaşık 8 lira civarında olduğunu dile getiren Aktaş, şunları kaydetti:

"Bu maliyetler belediyemize ait ulaşım şirketimizin otobüslerinde de, özel halk otobüslerinde de aynı şekilde gerçekleşmekte. Biz başından beri bu maliyetleri yolcularımıza yansıtmadan hem esnafımızı hem ulaşım şirketimizi destekledik, desteklemeye de devam edeceğiz. Bu desteklemeleri yaparken sefer sayımızı da, kapasitemizi de azaltmadık. Hizmet kalitemizi hep yukarıda tuttuk. Filomuzu güncellemeye devam ederek Bursa'da ulaşımı hem ekonomik hem de sürdürülebilir kılmaya çabaladık. Halihazırdaki çalışmalarımızı da bu doğrultuda sürdürüyoruz."

Şuanda toplu taşımada yaşanan maliyet artışlarının iki önemli nedeni olduğunu vurgulayan Aktaş, "Pandemi sonrası oluşan küresel enflasyona bağlı azalan yolcu talebi ve dünyada yaşanan Rusya-Ukrayna sorununun yansımaları. Biz, bu günlerin de geçeceğini birlikte bu sorunları aşacağımızı biliyoruz. Birlik ve dayanışma içinde ve omuz omuza bu sıkıntılı günleri de geride bırakacağız inşallah. Son olarak bu zorlu süreçte tüm artan maliyetlere rağmen hizmetlerimizi aksatmadan sürdüren esnafımıza, ulaşım çalışanlarımıza ve tüm paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyor, yürekten teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.