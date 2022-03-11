Isparta'da Atatürk heykelini çaldıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

Gökçay Mesireliği'ndeki Atatürk heykelinin 4 gün önce kimliği belirlenemeyen kişilerce çalınması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık masası ekipleri harekete geçti.

Güvenlik güçlerince bölgede yapılan incelemede, heykeli çaldıkları iddiasıyla Isparta Belediyesinde görevli A.İ.K, A.D, O.Ş. ve M.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin, heykeli kentteki bir hurdacıya sattıklarını itiraf etmesinin ardından polis ekipleri, heykeli satın alan 2 kişiyi de yakaladı.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen ve tutuklama istemiyle mahkemeye çıkarılan 6 şüpheliden A.İ.K, A.D, O.Ş. ve M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, polisin araştırması sonucu bulunan Atatürk heykelinin bakım ve onarımdan geçirilerek eski yerine konulacağı öğrenildi.