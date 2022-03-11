İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Kar yağışı, Anadolu Yakası'nda Ümraniye, Üsküdar, Kadıköy ve Beykoz ilçelerinde aralıklarla devam ediyor. Ana arterlerde trafik yoğunluğu gözlenmiyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve karayollarına bağlı ekipler tarafından buzlanma riskine karşı yollarda tuzlama işlemi yapılıyor.

Yağış, Avrupa Yakası'nda da yer yer ve aralıklarla etkili oluyor. Kar yağışı, Şişli, Beşiktaş, Kağıthane ve Beyoğlu ilçelerinde zaman zaman etkisini artırıyor.

Evlerin çatıları ve yol kenarındaki yeşil alanların beyaz örtüyle kaplandığı Beylikdüzü, Avcılar ve Esenyurt bölgelerinde de yağış etkisini sürdürüyor.

D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve bağlantı yolları ile toplu taşıma duraklarında yoğunluk gözlenmiyor.

Silivri'nin yüksek kesimlerde yoğun şekilde görülen kar yağışı, ilçe merkezinde aralıklarla etkili oluyor.

Öte yandan, Bağcılar'da aralarında İETT araçlarının da bulunduğu taşıtların, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.