12 Mart 2022'den önemli gündem başlıkları.

Üç ilde resmi ve özel okulların kurs ve sınavlarına kar engeli
Üç ilde resmi ve özel okulların kurs ve sınavlarına kar engeli
'Usulsüz engelli raporu' operasyonunda 51 şüpheli tutuklandı
'Usulsüz engelli raporu' operasyonunda 51 şüpheli tutuklandı
Bakan Koca: İlk riskli vaka 2 yıl önce bugün tespit edilmşiti
Bakan Koca: İlk riskli vaka 2 yıl önce bugün tespit edilmşiti
25 bin 401 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 123 kişi hayatını kaybetti
25 bin 401 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 123 kişi hayatını kaybetti
Başkent'te ekmeğe zam
Başkent'te ekmeğe zam
Köpekten kaçarken araba çarpan psikoloji öğrencisi kurtarılamadı
Köpekten kaçarken araba çarpan psikoloji öğrencisi kurtarılamadı
Ankara'da toplu taşımaya yüzde 44 zam
Ankara'da toplu taşımaya yüzde 44 zam
YKS'de bu mühendisliği seçenlere 3 bin 500 TL burs verilecek
YKS'de bu mühendisliği seçenlere 3 bin 500 TL burs verilecek
İflas edenlerin derneği de iflas etti
İflas edenlerin derneği de iflas etti
Meteorolojiden İstanbul dahil 3 il için kuvvetli kar uyarısı
Meteorolojiden İstanbul dahil 3 il için kuvvetli kar uyarısı
Cumhurbaşkanının 'aktarma' yetkisine mahkemeden vize
Cumhurbaşkanının 'aktarma' yetkisine mahkemeden vize
TOGG seri imalata geçiyor, lansman tarihi belli oldu
TOGG seri imalata geçiyor, lansman tarihi belli oldu
LGS süreleri ve soruların dağılımında değşiklik yok
LGS süreleri ve soruların dağılımında değşiklik yok
Erdoğan: Kırım'ın işgaline sessiz kalanlar şimdi bir şeyler söylüyorlar
Erdoğan: Kırım'ın işgaline sessiz kalanlar şimdi bir şeyler söylüyorlar
TMO'dan ayçiçeği yağı açıklaması
TMO'dan ayçiçeği yağı açıklaması
Etik Kurulu'ndan İçişlerine... Etik davranışları özendirin
Etik Kurulu'ndan İçişlerine... Etik davranışları özendirin
Otoyol geçişlerindeki cezalar yarıya indirilecek
Otoyol geçişlerindeki cezalar yarıya indirilecek
Semih Durmuş: Her yıl 60-70 bin sağlık çalışanı istihdam edilmeli
Semih Durmuş: Her yıl 60-70 bin sağlık çalışanı istihdam edilmeli
İstanbul'da kar tedbirleri: Unkapanı Köprüsü kapatıldı
İstanbul'da kar tedbirleri: Unkapanı Köprüsü kapatıldı
Bakan Özer: Atamada ağırlık 'okul öncesi' eğitime
Bakan Özer: Atamada ağırlık 'okul öncesi' eğitime
27 ilde kar nedeniyle eğitime ara verildi
27 ilde kar nedeniyle eğitime ara verildi
MB'nin yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini arttı
MB'nin yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini arttı
THY 180 seferini iptal etti
THY 180 seferini iptal etti
Brent petrol sert düştü... Düşüş pompaya henüz yansımadı!
Brent petrol sert düştü... Düşüş pompaya henüz yansımadı!
Ayçiçeği üretiminde 4 ilde 7 bölgeye daha destek verilecek
Ayçiçeği üretiminde 4 ilde 7 bölgeye daha destek verilecek
Salgının 2 yıllık bilançosu: 14 milyon vaka, 94 bin vefat
Salgının 2 yıllık bilançosu: 14 milyon vaka, 94 bin vefat
Yeni yargı paketi hazır: Hakim ve savcı yardımcılığı geliyor
Yeni yargı paketi hazır: Hakim ve savcı yardımcılığı geliyor
Depolar dolu gıda arzında sıkıntı yok
Depolar dolu gıda arzında sıkıntı yok
Tansiyon düşerse akaryakıt ucuzlar
Tansiyon düşerse akaryakıt ucuzlar
İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? Devamı kuvvetli geliyor!
İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? Devamı kuvvetli geliyor!
Ana sayfaHaberler Siyasi

12 Mart 2022'den önemli gündem başlıkları

12 Mart 2022'den önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Mart 2022 00:02
Yazdır
12 Mart 2022'den önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yıl dönümü çerçevesinde mayıs ayında gösterime girmesi planlanan "Kurtuluş Hattı" filminin çekimine destek veren Gençlik Akademisi üyesi ve üniversite öğrencisi 400 genç ile bir araya gelecek.

(İstanbul/18.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe Ekonomi Forumu'na katılacak, Moda Sahnesi'ni ziyaret edecek, İstiklal Marşı'nın Kabulünün 101. Yıl Dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma etkinliğine katılacak.

(İstanbul/09.30/13.00/19.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde "Siyaset ve Liderlik Okulu 17. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni"ne katılacak.

(Ankara/12.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK 29. Bilim Olimpiyatları Ödül Töreni'ne katılacak, Antalya Teknokent'e ziyarette bulunacak, KOMATEK&İMDER 16. Uluslararası İş ve İnşaat Makina, Teknoloji ve Aletleri İhtisas Fuarı'na iştirak edecek.

(Antalya/10.00-15.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Konya Tarım Fuarı'nı ziyaret edecek, sektör paydaşlarıyla toplantı yapacak ve çeşitli temaslarda bulunacak.

(Konya/10.30-16.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu, "Diplomasiyi Yeniden Kurgulamak" temasıyla ikinci gününde devam edecek.

KAPAT [X]

(Antalya)

2- Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta başlayacak; Atakaş Hatayspor-VavaCars Fatih Karagümrük, Altay-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa-Çaykur Rizespor, Trabzonspor-Göztepe maçları yapılacak.

(Hatay/13.30/İzmir/İstanbul/16.00/Trabzon/19.00)

2- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 23. haftasına, Türk Hava Yolları-Sarıyer Belediyespor maçıyla devam edilecek.

(İstanbul/15.00)

3- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 23. haftasında, Ziraat Bankkart-Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Allpower Akü Cizre Belediyespor, Sorgun Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta maçları yapılacak.

(Ankara/Bursa/Yozgat/16.00)

4- Hentbol Türkiye Kupası'nda kadınlarda C Grubu mücadelesi tamamlanacak, erkeklerde A, B ve C gruplarında karşılaşmalara devam edilecek.

5- Süper Lig'in 29. haftasında, 14 Mart Pazartesi günü Galatasaray'la oynayacağı derbiye hazırlanan Beşiktaş, Vodafone Park'ta antrenman yapacak.

(İstanbul/11.00)

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Bakan Koca: İlk riskli vaka 2 yıl önce bugün tespit edilmşiti
Bakan Koca: İlk riskli vaka 2 yıl önce bugün tespit edilmşiti
Tarım Bakanı Kirişci'den MHP İl Başkanlığına ziyaret
Tarım Bakanı Kirişci'den MHP İl Başkanlığına ziyaret
ABD Rusya ile 'ticari ilişkilerini' askıya aldı
ABD Rusya ile 'ticari ilişkilerini' askıya aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti
'Güneş tarlaları ile 650 bin kişi iş sahibi olacak'
'Güneş tarlaları ile 650 bin kişi iş sahibi olacak'
'Sosyal hizmet ile sosyal yardımların niceliğini ve niteliğini artıracağız'
'Sosyal hizmet ile sosyal yardımların niceliğini ve niteliğini artıracağız'

Bu Habere Tepkiniz

'17-25 Aralık süreci öncesinde örgütle arasına mesafe koyduğunu ispat etti, Yargıtay haklı buldu
'17-25 Aralık süreci öncesinde örgütle arasına mesafe koyduğunu ispat etti, Yargıtay haklı buldu
Yargıtay 3. Ceza Dairesi önemli bir karara imza attı. Daire, 17-25 Aralık süreci öncesinde örgütle arasına mesafe koyduğu kesin olan ilgili hakkında verilen mahkumiyet kararını bozdu.
Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alacak
Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 bin sağlık personeli 10 bin de işçi alımı yapacaklarını duyurdu.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında
https://sinav.memurlar.net/
Danıştay'dan 1999 öncesi hizmetlerin borçlanılmasına dair karar
Danıştay'dan 1999 öncesi hizmetlerin borçlanılmasına dair karar
Danıştay 12. Dairesi, bir polis memurunun, 1999 yılından önceki hizmetlerin borçlanılmasının emeklilik yaşında değerlendirilmemesine yönelik davada, SGK'nın 2019/9 sayılı Genelgenin 17 ve 19. maddelerinin iptal istemini reddetti.
Memur, kurumsal eposta hesabına gelen maile cevap vermek zorunda mı?
Memur, kurumsal eposta hesabına gelen maile cevap vermek zorunda mı?
Memur kurumsal e-posta hesabına göreviyle ilgili gelen maillere işlem yapmak zorunda mı?
5510'a tabi memur için doğum borçlanması emekliliğe nasıl etki eder?
5510'a tabi memur için doğum borçlanması emekliliğe nasıl etki eder?
Memurluk sırasındaki doğum nedeniyle kullanılan aylıksız izin süreleri, talep halinde Sosyal Güvenlik Kurumunca borçlandırılır ve hizmet süresini artırır, ancak ister borçlanılsın ister borçlanılmasın 2016 sonrası aylıksız izin süreleri memurun derece ve kademesini ilerletir.
İdare hatalı mahkeme kararını uygulamak zorunda mı?
İdare hatalı mahkeme kararını uygulamak zorunda mı?
Anayasa Mahkemesi, 2018/37136 sayılı Başvuru Kararında, "Kararın hukuka aykırı olduğunun düşünülmesi mahkemelerin kanunda öngörülmeyen bir usulle bir kararın icrasını durdurmasını meşru kılmaz" demiştir.
MEB, personelin görev tanımını yapacak mı?
MEB, personelin görev tanımını yapacak mı?
Milli Eğitim Bakanlığı Kurum İdari Kurulunun Nisan 2008 Çalışma Raporunun 4.maddesi ile yapılacağını açıkladığı ve 2013 yılının ikinci yarısında tamamlanacağı sözünü verdiği ve 14 yıldır sonuçlandıramadığı Genel İdare Hizmetleri Sınıfı, Teknik Hizmetler Sınıfı ve Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan personelinin görev tanımlarını bir an önce yapmalıdır.
KPSS 2022/3 tercih sonuçları açıklandı
KPSS 2022/3 tercih sonuçları açıklandı
ÖSYM, KPSS 2022/3 KPSS tercih sonuçlarını açıkladı.
KİT'lerde 1 sayılı cetvelden 2 sayılı cetvele atama yapılabilir mi?
KİT'lerde 1 sayılı cetvelden 2 sayılı cetvele atama yapılabilir mi?
KİT'lerde 1 sayılı cetvele dahil kadrolarda görev yapan memur statüsündeki personel sözleşmeli personel pozisyonlara atanabilmektedir.
Belediyede iş güvenliği uzmanlığı da yapan teknik personel arazi tazminatı alır mı?
Belediyede iş güvenliği uzmanlığı da yapan teknik personel arazi tazminatı alır mı?
Sözleşmeli teknik personele 6. Dönem Toplu Sözleşmenin 31. maddesi kapsamında ek ücret ödenmesi mümkün
İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak
İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak
İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memur alacak. Son başvuru tarihi 15 Nisan 2022.
Bir Zamanlar Çukurova 128.Bölüm Fragmanı
Bir Zamanlar Çukurova 128.Bölüm Fragmanı
Bir Zamanlar Çukurova 128.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümü 17 Mart Perşembe akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 8 Nisan 2022.
Öğrencilere burs desteği başlıyor
Öğrencilere burs desteği başlıyor
Bursa?da bir ilki gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi kurduğu kooperatifle üniversite öğrencilerine aylık 500 TL burs vermeye başlıyor.