Ukrayna'dan bugün 154 Türk vatandaşı daha tahliye edildi
Ülkeden tahliye edilen Türk vatandaşlarının sayısı 13 bin 963'e ulaştı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Mart 2022 23:30
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bugün Ukrayna'dan 154 Türk vatandaşının daha yola çıktığını duyurdu.
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Ukrayna'nın Odessa, Lviv ve Çernigiv kentlerinden 154 Türk vatandaşının daha yola çıktığını kaydetti.
Çavuşoğlu, "Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 13 bin 963'e ulaştı. Yolunuz açık olsun!" ifadesini kullandı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız