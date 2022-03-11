Bolu'da 15 kızıl geyiğin avlanması ihalesi iptal edildi
BOLU'da avlanması için ihaleye çıkarılan 15 kızıl geyiğin ihalesi Bolu İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 11 Mart 2022 23:55
BOLU'da geçtiğimiz yıL EKİM Ayında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan 2021-2022 Av Yılı Av Turizmi Uygulama Talimatı çerçevesinde 15 kızıl geyiğin avlanması için ihaleye çıkıldı.
Bolu İdare Mahkemesi yapılan incelemelerin arından 15 kızıl geyiğin avlanması ihalesinin iptaline karar verdi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız