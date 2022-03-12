Doğu kesimlerinde sıcaklık azalacak - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Karadeniz (Giresun hariç), Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Tekirdağ, Balıkesir, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Mersin, Adana'nın kuzey ve batısı, Osmaniye'nin güney ve doğusu, Hatay, Ankara, Eskişehir, Karaman, Niğde'nin güneyi, Bolu, Zonguldak, Karabük ve Düzce çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneybatısı ile Mersin, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; İstanbul, Bursa, Balıkesir, Yalova, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Akdeniz kıyıları dışında Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzeyinde kuzey ve kuzeybatıdan kuvvetli (40-60 km/sa), Hakkari çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; ; İstanbul, Bursa, Balıkesir, Yalova, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın kuzeyinde kuzey ve kuzeybatıdan kuvvetli (40-60 km/sa), Hakkari çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Marmara, Ege'nin iç kesimleri ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.