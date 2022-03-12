Petrol düşüyor, pompada indirimi dolar frenliyor

EPDK, benzin ve motorin fiyatlarının nasıl belirlendiğini açıkladı. Buna göre rafineriden çıkan petrol ürününe ÖTV, KDV, bayi karı eklenerek, pompa satış fiyatı belirleniyor. Bugün itibarıyla rafineriden litresi 13,66 liraya çıkıyor. Bunun üzerine yüzde 5,2'lik bayi ve dağıtıcı marjı ekleniyor. Bu tutar 1,06 TL... Buna 2,52 liralık ÖTV ekleniyor. ÖTV'li fiyatın üzerine 3,10 TL de KDV geliyor. Nihai fiyat benzinde 20,35 TL olarak belirleniyor.

Kamuoyunda yükselen "benzinden vergi alınmasın" çağrıları karşılık bulursa, benzin fiyatı 5,60 TL ucuzlayacak. Bu arada açıklanan tabloda; bayi ve dağıtım şirketinin toplam kazancının motorinde yüzde 4,9, benzinde yüzde 5,2 olduğu görülüyor. Yine tabloda ÖTV'li fiyatın KDV'si alınıyor. Bu da "verginin vergisi" eleştirisini gündeme getiriyor.