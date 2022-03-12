Sürücünün aldığı yakıtın parasını ödemeden kaçması kameraya yansıdı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde polis, aldığı yakıtın parasını ödemeden kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Mart 2022 08:30
Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı yakınlarındaki akaryakıt istasyonundan otomobiline 820 liralık yakıt alan ve kimliği henüz belirlenemeyen sürücü, parayı ödemeden kaçtı.
İstasyon görevlilerinin şikayeti üzerine polis, plakası sahte çıkan otomobilin sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
Öte yandan, olay anı, iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız