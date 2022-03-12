34'ü çocuk 86 Türk Ukrayna'da sığındıkları camide mahsur kaldı

Ukrayna'nın Mariupol kentinde 34'ü çocuk 86 Türk'ün sığındıkları Süleyman Camisi'nde mahsur kaldıkları açıklandı. Mariupol Belediye Başkanı Danışmanı Petro Andryuşçenko, 12 gündür kuşatma altında olan kentte çatışmaların camiye doğru ilerlediğini söyledi. Andryuşçenko şu ifadeleri kullandı:

Belediye Başkanı Türk hükümetinden yardım istedi

- Rusya hükümetimizin mesajlarını dikkate almıyor bu yüzden Türk hükümetinin Rusya ile iletişime geçerek durmalarını sağlamasını umuyoruz.

- Türk vatandaşlarını tahliye operasyonuna hazırız fakat bunun gerçekleşebilmesi için saldırının durması lazım. Bunun için de Türkiye'nin bize yardım etmesi gerekiyor, Türk hükümetinin müdahalesi olmadan saldırıların duracağına inanmıyorum.

Büyükelçilikten açıklama geldi

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada "Şu an oradaki caminin bulunduğu arazinin sığınağında 34'ü çocuk olmak üzere toplam 86 Türk vatandaşı saklanıyor. Ve tam şu anda Rus ordusu, Şıroka Balka köyünden cami de dahil şehri hedef alarak bombardımana devam ediyor. Bombardıman sabah 6'dan beri durmadan devam ediyor" denildi.

Elektrik ve su yok, internet çalışmıyor

BBC Türkçe'nin Reuters'tan aktardığı habere göre, kentte bir haftadan uzun süredir elektrik ve su kesik. Kentte doğal gazın da kesildiği, telefon ve internet altyapısının ise nadiren çalıştığı belirtiliyor. Kent konseyi 12 günde bin 582 kişinin hayatını yitirdiğini açıkladı.

Cami imamı açıkladı: Bodrum katında yiyeceğimiz var

Kuşatma öncesi açıklamalarda bulunan caminin imamı Mehmet Uce, cami binasının sağlam olduğunu ve bodrum katına gıda stokladıklarını söylemişti. Habere göre, Türkleri tahliye etmek için gönderilen iki otobüsün geçen haftadan beri beklediğini, insani koridor oluşturma girişimlerinin başarısız olduğunu aktarıyor.

Patlamalar camiye yaklaştı, durum kritik

Çocuğu, eşi ve dört akrabası camide olan İsmail Hacıoğlu, patlamaların camiye yaklaştığını ve caminin hedef olmasından korktuklarını söylüyor. Salih Cihan tarafından 2005 yılında, Kanuni Sultan Süleyman ve eşi Hürrem Sultan'ın anısına inşa edilen caminin içinde bir de Türk İslam Kültür Merkezi bulunuyor.