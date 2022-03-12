Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 446 köy yolu ulaşıma kapandı
Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 446 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Mart 2022 09:39
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kapalı yolların açılması için ekipler 93 araç ve 136 personelle çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan, şehir merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Mesire Alanı'nda Sivas Belediyesince yaptırılan "Hobbit Evleri" ve çevresinde kar yağışıyla güzel görüntü oluştu.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız