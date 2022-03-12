THY'nin iptal edilen seferleri artıyor...Toplam uçuş iptali 407'ye ulaştı
Türk Hava Yolları (THY), İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarından bugün yapılması planlanan 407 seferi hava muhalefeti dolayısıyla iptal etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Mart 2022 09:42
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 357 ve Sabiha Gökçen Havalimanı kalkış/varışlı 50 olmak üzere toplam 407 sefer iptal edildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız