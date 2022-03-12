THY 30 sefer daha iptal etti...Toplam uçuş iptali 437'ye ulaştı

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 357 ve Sabiha Gökçen Havalimanı kalkış/varışlı 50 olmak üzere toplam 407 sefer iptal edildi.

Öte yandan Türk Hava Yolları (THY), İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarından bugün yapılması planlanan 30 seferi daha hava muhalefeti nedeniyle iptal etti.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) kalkış ve varışlı 8, İstanbul Havalimanı kalkış ve varışlı 22, toplamda 30 sefer daha iptal edilmiştir. 12 Mart itibarıyla şu ana kadar iptal sefer sayımız İstanbul Havalimanı ve SAW havalimanı toplamı 437 olmuştur." ifadelerine yer ve