Adana'da yakalanan 3 DEAŞ zanlısı tutuklandı

Adana'da DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan, aralarında terör örgütünün sözde Türkiye sorumlularından olduğu öne sürülen zanlının da bulunduğu 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 1 Mart'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Muhammed H.M. (38), Abdullah T. (27) ve Abdulkerim S. (26) ile ilgili yeni bilgilere ulaşıldı.

Zanlılardan Muhammed H.M'nin örgütün sözde Türkiye sorumlularından olduğu, rehin düşen veya ölen teröristlerin ailelerine dağıtmak üzere DEAŞ adına para topladığı iddia edildi.

Toplanan paraları şüphelilerden Abdullah T. ile Abdulkerim S'nin ilgili kişilere ulaştırdığı öne sürüldü.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Polis, 1 Mart'ta terör örgütü DEAŞ adına daha önce Suriye'de faaliyette bulundukları değerlendirilen 3 şüpheliyi gözaltına almıştı.