Ankara'nın sembollerinden Paraşüt Kulesi yeni yüzüyle hizmet verecek

Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Abdullah Kaya, başkentin sembolü haline gelen ve Kovid-19 salgını nedeniyle bir süredir kapalı olan Paraşüt Kulesi'nin tadilat sonrası ilkbaharda tekrar hizmete sunulacağını bildirdi.

Kaya, AA muhabirine, THK'nin ilkokuldan itibaren gençlere havacılık sevgisi kazandırmak amacıyla havacılık sporlarını tanıttığını belirterek, "Tanıtımlarımızın ardından havacılık sporlarına ilgi duyanları, bunu yapabilecekleri mekanla buluşturmak istiyoruz." dedi.

Kurumun 5 havacılık merkezinin bulunduğunu ve gençlerin buralardan yararlanabildiğini dile getiren Kaya, bunlardan biri olan Paraşüt Kulesi'nin Atatürk'ün talimatıyla THK bünyesinde yapıldığı bilgisini verdi.

Kaya, Türkiye'nin iki paraşüt kulesinden biri olan Ankara'daki yapının, İzmir Paraşüt Kulesi ile 1937'de tamamlandığını ve 28 Ekim 1937'de dönemin Başbakanı Celal Bayar tarafından açıldığını anlattı.

Kulenin kısa sürede Ankara'nın sembolü haline geldiğine dikkati çeken Kaya, "Kovid-19 salgını nedeniyle kule ziyarete kapanmıştı. Şimdi gerekirse kendi imkanlarımızla tadilatını tamamlayıp ilkbaharda gençlerimizin hizmete sunacağız. Kule yeni yüzüyle hizmet verecek." dedi.

- "Gençler havacılıkla ilgili ilk deneyimlerini burada yaşıyor"

Gençlerin havacılıkla ilgili ilk deneyimlerini yaşayacakları kulenin tekrar hizmete sunulacak olmasından dolayı mutluluk duyduklarını ifade eden Kaya, şöyle konuştu:

"Ankara'da Hipodrom Caddesi'nde gar binasının karşısında, Ankara Arena'nın yanındaki kulenin 41 metre yüksekliği bulunuyor. Dört platformdan oluşan kulenin içinde asansör, merdiven ve çift ağırlıklı paraşüt atma vinci var. 16 yaşından büyük, 40 ile 85 kilogram arasında olanlar kuleden atlayabiliyor. Ayrıca atlayacakların ayağında spor ayakkabısı olması da gerekli şartlar arasında. Bu şartlara uyanlar, paraşüt kulesinin üçüncü katından uzman paraşüt eğitmenleri eşliğinde atlayışlarını gerçekleştirebiliyor."

THK kursiyerlerinin de eğitimleri gereği kullandıkları 41 metrelik kuleden atlayışların, 3'üncü kat balkonundan yani 38 metreden gerçekleştirildiğini belirten Kaya, "Kuleden atlayış yapanlara sertifika ve rozet armağan ediliyor." ifadesini kullandı.

Kaya, Paraşüt Kulesi'nin hemen yanında Havacılık Müzesi'nin bulunduğunu, Türkiye'deki havacılık tarihini de anlatan müzenin, Ankara'ya gelerek gezme imkanı bulamayan havacılık sevdalıları için sanal ortama taşındığını dile getirdi.

Abdullah Kaya, üç boyutlu olarak çekimleri tamamlanan müzenin yakında THK'nin web sitesi üzerinden hizmete sunulacağını kaydetti.

- İzmir Paraşüt Kulesi deniz seviyesinden 4,5 metre yüksek

İzmir'de Kültürpark'ta yer alan Paraşüt Kulesi'nin de THK tarafından 1937'de inşa edildiğini aktaran Kaya, bu projenin Bedri Tümay ve Algrandi tarafından hazırlandığını, zemine 75 meşe kazık çakıldığını söyledi.

Kaya, kulenin deniz seviyesinden yüksekliğinin 4,5 metre, yerden yüksekliğinin ise 48 metre olduğu bilgisini vererek, üç terası bulunan yapının ortasında bir asansör ve asansörün çevresinde döner merdiven olduğunu sözlerine ekledi.