Tansu Çiller aktif siyasete dönüyor

Türkiye'nin ilk ve tek kadın başbakanı olan Tansu Çiller'in ismi bugünlerde yeniden gündemde. Çiller aktif siyasete dönüyor.

2002 yılında aktif siyasetten çekilen Çiller'in 20 yılın ardından bugünlerde yeniden merkez sağ için nabız yokladığı, bazı partilerin liderleri ile görüşmeler yaptığı belirtilmişti.

DW Türkçe'nin Çiller'e yakın isimlerden edindiği bilgiye göre, Çiller yeni bir parti kurmayacak ve 2020 yılında kurulan Bizim Parti'nin ismi değiştirilecek. Partinin yeni yüzü için Büyük Türkiye Partisi ismi konuşuluyor.

Şu anda eski DYP'li isimlerle ve şu anda başka partilerde görev almış siyasetçilerle Çiller'in ekibine katılım için görüşmeler sürüyor.

Çiller de geçtiğimiz günlerde hükümete yakın bir televizyon kanalının etkinliğinde geri dönüş sinyali vererek, "Ben milletimi özledim. Kim ne kadar isterse, o kadarını alır. Bu benim bir borcum. Bu benim üstümde bir vebal. Yani karar vermiş durumda değilim. Ama neye karar verirsem vereyim bunu koltuk için yapmayacağım, bunu bir ikbal için yapmayacağım" demişti.

Çiller'in siyasette adım adım yükselişi

Türkiye'nin 1990'lı yıllarındaki çalkantılı zamanlarına damga vuran isimlerden olan Çiller, ilk dönemlerde aldığı iyi eğitim ve kadın olması nedeniyle bazı kesimlerde Türkiye'nin yeni yüzü olarak görülmüştü.

Süleyman Demirel'in davetiyle 1990 yılında Doğru Yol Partisi'nde (DYP) siyasete giren Çiller, 1991 seçimlerinde İstanbul'dan milletvekili seçildi. Ekonomi alanındaki altyapısı ile 1991 seçimlerinde kamuoyunun da iyi hatırladığı "herkese iki anahtar" vaadiyle partisini koalisyon ortağı yaparken kendisi de Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı oldu.

Ancak gerek "iki anahtar" gerekse Ulusal Dinamik Denge Modeli isimli diğer ekonomi vaadini hayata geçiremeyen Çiller, 1993'te Turgut Özal'ın ani ölümü ve ardından Demirel'in Cumhurbaşkanı olmasıyla DYP'nin başına geçti.

Çiller daha sonra dönemin Cumhurbaşkanı Demirel tarafından hükümeti kurmakla görevlendirildi ve böylelikle 25 Haziran 1993'te ikinci DYP-SHP koalisyon hükümetinde Türkiye'nin ilk kadın başbakanı oldu.

Kaynak: DW Türkçe