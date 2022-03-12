Bahçeli 'Doğru bir yaklaşım değil' diyerek uyardı

MHP lideri Devlet Bahçeli, Rusya-Ukrayna savaşına yönelik açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin olarak Türkiye'de yapılan görüşmelere yönelik "Bu barış yolunda atılmış bir adımdır. Bu adım 2 ülkenin yetkililerini bir araya getirerek barışın başlangıcı sağlayabilecek adımı yapmayı amaçlamışlardır" değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

Telefon diplomasisi, yakın görüşme çerçevesi içinde faaliyetlerini sürdürmüştür. Antalya'da her sene artık diplomasi forumu yapılmaktadır.

Böyle bir toplanın 9 Mart'ta yapılacağı bir dönemde Türkiye çok daha başarılı bir adım atmıştır. Bu barış yolunda atılmış bir adımdır. Bu adım 2 ülkenin yetkililerini bir araya getirerek barışın başlangıcı sağlayabilecek adımı yapmayı amaçlamışlardır.

Bu toplantı önemli olmuştu, başarılı olmuştur. 15 günden beri devam eden çatışmanın oradaki bir toplantıda sonuçlanması mümkün değildir ama bir başlangıçtır, hayırlı bir adımdır. Bazı değerlendirmelerde görüyorum ki Türkiye'de bazı kesimler bu adımları hazmedememektedir. Sonuç vermesini istememektedirler. Bazı gazetelerde barış gerçekleşmedi, olumsuz ifadelerle toplumda gelişecek umudu şimdiden söndürmeye gayret göstermişlerdir.

23 gemi Türkiye'ye yağ getiriyor. Türkiye'de yağ yoktur denerek tüm marketlere hücum edilmiştir, yağ kavgası çıkarmaya çalışmışlardır.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı imzasız makalelere aldırış etmez, gerçekçidir. İmza attı mı atmadı mı onu 6 ortağına sormak lazım.

Twitter'da geçen gün yorumu yaptım: Yanlış bir zamanlama olmuştur. Konuşmalarda barış dillendirilmemiştir. Sayın CHP Genel Başkanı özellikle yüksek sesle, kararlı bir şekilde bana her türlü soruyu sorabilirsiniz. Ne biliyorsanız sorunuz demiştir. Ben de Twitter'da 5 soru sordum. Onların cevabını önce 6'lı masaya sonra Türkiye'ye anlatsın.

Doğru bir yaklaşım değil, savaşan ülkeler arasında sahip olduğumuz ekonomik imkanlarla savaşa girmeden yaptırım yoluyla savaşı tahrik eden yaklaşımlara dikkat etmemek lazım. ABD bu konuda kendisine çekidüzen vermelidir. Dünyanın ABD'ye soracağı çok konu vardır. Batı emperyalizminin çerçevesinde bulunan ülkeleri tahrik ederken Türkiye'yi de buna dahil etmek istiyor.