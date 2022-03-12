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İran Eski Cumhurbaşkanı'ndan bomba iddia: Türkiye üçe bölünmek isteniyor

Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta yeni dünya düzenine ilişkin hesaplar olduğunu Türkiye'nin de bu planda üçe bölünmek istendiğini söyledi. Ahmedinejad, ABD, Rusya ve Çin'in dünya için yeni bir plan oluşturmak istediğini söyledi

Eklenme : 12 Mart 2022 14:44
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İran Eski Cumhurbaşkanı'ndan bomba iddia: Türkiye üçe bölünmek isteniyor

Eski İran Cumhurbaşkanı Dr. Mahmud Ahmedinejad, "Dünya güçleri, Türkiye'yi üçe, Suudi Arabistan'ı dörde, İran'ı altıya bölmek istiyor" dedi. Independent Türkçe'ye konuşan Ahmedinejad, "Dünya güçlerinin bölge ülkeleriyle ilgili uğursuz bir yol haritası olduğunu biliyorum" dedi.

Türkiye'yi üçe bölmek istiyorlar

Ahmedinejad, "Suudi Arabistan'ı dörde, Türkiye'yi üçe, İran'ı da altı bölgeye bölmek istiyorlar. Bölgedeki ülkeleri bölüp küçük ve zayıf devletlere dönüştürmek istiyorlar. Bu onların yol haritası. Bu haritadan kurtulmanın tek yolu bölge ülkelerinin birlik olmasıdır" diye konuştu.

"Suudi Arabistan ile özel ilişkilere sahip olmamız doğal. Çünkü biz aynı dinin mensuplarıyız ve aynı bölgede yaşıyoruz. Aynı şekilde düşmanımız da bir. Eğer birbirimizden uzaklaşıp rekabet edersek bu, bize zarar verir. Bekamız birliğimize bağlıdır" diyen Ahmedinejad, şöyle devam etti:

"Kardeşler olarak bu anlaşmazlığa bir yere kadar yabancıların müdahalesinin yol açtığını düşünüyoruz. Bu durumda hiç kimsenin galip gelmeyeceğini, her iki tarafın ve tüm bölgenin bundan olumsuz etkileneceğini bir kez daha vurguluyorum"

Türkiye Suudi Arabistan, Pakistan ve İran'ın güçlü olmalarını istemiyorlar

"İkinci Dünya Savaşı sonrası savaşın galibi beş ülke, kendisinden başka hiçbir ülkenin nükleer güç ve güçlü bir ülke olmayacağı konusunda anlaştılar ve bu doğrultuda bir karar aldılar" diyen Ahmedinejad, "Aynı şekilde Suudi Arabistan, Türkiye, Pakistan ve Irak'ın da güçlü ülkeler olmalarına karşılar. Ülkelerimizin güçlü ve saygın ülkeler olmalarını istemiyorlar. Zenginleştirmenin İran'ın güçlendireceğini düşünüyorlar. Bu onların değişmez politikasıdır" değerlendirmesinde bulundu.

ABD, Rusya ve Çin dünya için yeni bir plan oluşturmak istiyor

Ukrayna'daki savaşı değerlendiren Ahmedinejad, "Rusya'nın Ukrayna'ya askeri saldırısı çerçevesinde Çin, Tayvan'a, ABD de İran'a saldırmak istiyor" dedi.

"ABD, Rusya ve Çin dünya için yeni bir plan oluşturmak istiyor" diyen eski İran Cumhurbaşkanı, şunları aktardı:

"Tüm bunlar, dünyanın bir değişim sürecinde olduğunu teyit ediyor. Tüm dünyada yeni bir proje olacak. Ukrayna'ya yapılan bu saldırıda, dünyanın dönüştüğü koşulların değişmekte olduğu ortaya çıktı. Bu benim görüşüm. Sonuçlarını siz de göreceksiniz. Planın ilk bölümünü uygulamaya koyuyorlar. Biz bu planın uygulanmasını engellemeye çalışıyoruz. Çünkü birçok masumun hayatına mal olacak."

Kaynak: İndependent Türkçe

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