Danimarka'da Türk vatandaşına kraliyet madalyası verildi

Çolak, madalyayı almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, aynı iş yerinde 41 yıl hastalık izni bile kullanmadan çalıştığı için kraliyet ailesi tarafından ödüllendirildiğini söyledi.

Danimarka'ya 18 yaşında geldiğini ve durmaksızın çalıştığını anlatan Çolak, "Konya'nın Kulu ilçesinden 18 yaşında Danimarka'ya geldim. Geldiğimin ertesi günü işe başladım. Dört sene çeşitli işlerde çalıştıktan sonra askere gittim. Asker dönüşü 1980'de bir tuğla fabrikasında işe başladım. Emekli olduğum 2021'e kadar 41 sene hiç hastalık izni bile kullanmadan kesintisiz çalıştım. Ben emekli olduktan sonra durumum kraliyet ailesine bildirilmiş. Kraliyet ailesi de özel sektör olmasına rağmen ülkeye hizmetlerimden dolayı beni madalya ile ödüllendirdi." ifadelerini kullandı.

Genç yaşta göç etmesine rağmen Türkiye'den kopamadığını belirten Çolak, "18 yaşında bu ülkeye gelmeme rağmen vatanımdan kopamadım. Her daim vatanım burnumda tüterdi. Bunun için de Türkiye'yi en iyi şekilde Danimarka'da temsil etmeye çalıştım." diye konuştu.