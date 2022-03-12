Alanya'da ormanlık alanda yangın

Edinilen bilgiye göre, saat 14.00 sıralarında Alanya ilçesi Akçakıllık mevkiinden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen ve yaklaşık 3 hektarlık ormanlık arazide devam eden yangının söndürülmesi için çalışmanın devam ettiği bildirildi.